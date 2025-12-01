  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: kiderült, mikor fogadja Putyin Trump jobbkezét
Itt a bejelentés: kiderült, mikor fogadja Putyin Trump jobbkezét

MTI
Kedd délután fogadja Vlagyimir Putyin orosz államfő Steve Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját az ukrajnai rendezés ügyében a tervek szerint - jelentette be Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak.

Peszkov elmondta, hogy Putyinnak hétfőn több nem nyilvános megbeszélése lesz a találkozóra való felkészülés jegyében. A hét második felében Indiába készülő elnök programját nagyon sűrűnek és túlterheltnek nevezte, hozzátéve, hogy Vang Ji kínai külügyminiszterrel tartandó találkozó egyelőre nem szerepel benne.

Peszkov kirívó esetnek minősítette a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) Novorosszijszk melletti olajkikötője ellen szombat éjjel végrehajtott ukrán dróntámadást. Rámutatott, hogy a célpont

nemzetközi jelentőségű és nemzetközi részvétellel működő létesítmény.

A támadást követően Kazahsztán más útvonalakra irányította át az olajszállítását, a köztársaság külügyminisztériuma pedig tiltakozását fejezte ki Ukrajnánál, rámutatva, hogy a CPC infrastruktúrája elleni támadást a kétoldalú kapcsolatokra nézve káros cselekménynek tekinti.

Peszkov úgy vélekedett, hogy "a gyakorlatban fog kiderülni", vajon Andrij Jermak ukrán elnöki kabinetfőnök elbocsátása hatással lesz-e az ukrajnai rendezési tárgyalások sikerére. Megismételte, hogy Oroszország érdekelt ezek sikerében, ezért nem "megafon üzemmódban" fogja bonyolítani őket, és a médián keresztül semmilyen vitát sem szándékozik folytatni.

A Kreml szóvivője nem válaszolt arra a kérdésre, hogy az amerikai rendezési terv tartalmaz-e olyan pontot, amely kizárja Ukrajna NATO-ba való belépését, valamint arra sem, hogy Oroszország szerint ki adhatna ilyen garanciákat.

Azt javasolja, hogy a Reutersszel folytassunk megbeszélést, és ne Witkoff-fal?

- kérdezett vissza Peszkov a telekonferencián.

Egy másik kérdés kapcsán azt is kijelentette, hogy a Kreml nem oszthat meg semmilyen információt a volt szíriai elnök, Bassár el-Aszad moszkvai tartózkodásáról.

Itt a bejelentés: kiderült, mikor fogadja Putyin Trump jobbkezét

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Alekszandr Nyemenov

