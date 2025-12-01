  • Megjelenítés
Megkongatta a vészharangot az egyik legerősebb NATO-hatalom vezetője: riasztó eszkalációt jeleztek
Globál

Megkongatta a vészharangot az egyik legerősebb NATO-hatalom vezetője: riasztó eszkalációt jeleztek

Portfolio
Az orosz TASzSz hírügynökség számolt be Recep Tayyip Erdoğan török ​​elnök kijelentéseiről a fekete-tengeri helyzetet illetően.

A politikus úgy látja, hogy a nemrégiben, tankerhajók ellen elkövetett támadások a helyzet riasztó eszkalációjára utalnak.

A kizárólagos gazdasági övezetünkben a kereskedelmi hajók elleni támadások a helyzet riasztó eszkalálódását jelzik. Semmilyen módon nem igazolhatjuk ezeket a támadásokat, amelyek veszélyeztetik a hajózás, az élet és a környezet biztonságát

– mondta az általa vezetett kabinetülésen.

Hozzátette, hogy folyamatosan figyelemmel tartják az eseményeket, amelyek az orosz-ukrán háború befejezését célozzák, és szükség esetén készen állnak megtenni a szükséges hozzájárulást.

Még több Globál

Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn

Hamarosan eldőlhet, hogy Putyin meg tudja-e tartani az egyik legfontosabb szövetségesét

Elhunyt a legidősebb orosz nő

A kijelentés kiváltó oka, hogy az elmúlt napokban két üres hajót is támadás ért a Fekete-tengeren, ezek gambiai zászló alatt hajóztak. A dróncsapások következtében tűz ütött ki a fedélzeten. Kijev szerint ezek az orosz „árnyékflotta” részei voltak. Ankara már korábban kijelentette, hogy szorosan megfigyelés alatt tartja az eseményeket, különösen a negatív határok elkerülése érdekében.

Kapcsolódó cikkünk

Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Sergen Sezgin/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Egyetlen térkép világosan megmutatja, miért is lehetetlen Ukrajna számára a területek átadása
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility