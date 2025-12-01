Megkongatta a vészharangot az egyik legerősebb NATO-hatalom vezetője: riasztó eszkalációt jeleztek

A politikus úgy látja, hogy a nemrégiben, tankerhajók ellen elkövetett támadások a helyzet riasztó eszkalációjára utalnak.

A kizárólagos gazdasági övezetünkben a kereskedelmi hajók elleni támadások a helyzet riasztó eszkalálódását jelzik. Semmilyen módon nem igazolhatjuk ezeket a támadásokat, amelyek veszélyeztetik a hajózás, az élet és a környezet biztonságát

– mondta az általa vezetett kabinetülésen.

Hozzátette, hogy folyamatosan figyelemmel tartják az eseményeket, amelyek az orosz-ukrán háború befejezését célozzák, és szükség esetén készen állnak megtenni a szükséges hozzájárulást.

A kijelentés kiváltó oka, hogy az elmúlt napokban két üres hajót is támadás ért a Fekete-tengeren, ezek gambiai zászló alatt hajóztak. A dróncsapások következtében tűz ütött ki a fedélzeten. Kijev szerint ezek az orosz „árnyékflotta” részei voltak. Ankara már korábban kijelentette, hogy szorosan megfigyelés alatt tartja az eseményeket, különösen a negatív határok elkerülése érdekében.

