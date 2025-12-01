  • Megjelenítés
Támadás érte a NATO egyik legerősebb tagállamának hajóját – Egyesek szerint az ukránok állnak a háttérben
Támadás érte a NATO egyik legerősebb tagállamának hajóját – Egyesek szerint az ukránok állnak a háttérben

Az X-en kezdett el terjedni a videó, amelyen az orosz kőolajat szállító, panamai zászló alatt hajózó, de török tulajdonban álló M/T Mersin süllyedése látható.

Az információk szerint az M/T Mersin még augusztusban érkezett az oroszországi Taman kikötőjébe, ahol kőolajat vett a fedélzetére. Az útja Szenegál partjainál vezetett el, ahol egy ideje már vesztegelt. Friss felvételek szerint a hajó jelenleg süllyed Nyugat-Afrika partjainál.

Egyes állítások szerint a panamai zászló alatt hajózó tankert ukrán drónok találták el. A támadás okaként az orosz kőolaj szállítását jelölték meg - írja a török Deniz Haber. Hozzátették: a hajó a török Beşiktaş Denizcilik tulajdonában van.

A támadás okát és elkövetőit hivatalosan még senki nem erősítette meg.

