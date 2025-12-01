Támadás érte a NATO egyik legerősebb tagállamának hajóját – Egyesek szerint az ukránok állnak a háttérben

Az X-en kezdett el terjedni a videó, amelyen az orosz kőolajat szállító, panamai zászló alatt hajózó, de török tulajdonban álló M/T Mersin süllyedése látható.

Az információk szerint az M/T Mersin még augusztusban érkezett az oroszországi Taman kikötőjébe, ahol kőolajat vett a fedélzetére. Az útja Szenegál partjainál vezetett el, ahol egy ideje már vesztegelt. Friss felvételek szerint a hajó jelenleg süllyed Nyugat-Afrika partjainál.

Нафтетанкер MERSİN, що належить Beşiktaş Denizcilik, тоне біля берегів Сенегалу.У серпні цей танкер заходив до порту Тамань, звідки вирушив до АфрикиThe oil tanker Mersin is sinking off the coast of Senegal. In August,it visited the Russian port of Taman before heading to Africa pic.twitter.com/HJPYnjRGsE https://t.co/HJPYnjRGsE — КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) November 30, 2025

Egyes állítások szerint a panamai zászló alatt hajózó tankert ukrán drónok találták el. A támadás okaként az orosz kőolaj szállítását jelölték meg - írja a török Deniz Haber. Hozzátették: a hajó a török Beşiktaş Denizcilik tulajdonában van.

A támadás okát és elkövetőit hivatalosan még senki nem erősítette meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images