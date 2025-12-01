Titkos tárgyalás történt, de úgy néz ki, még így sem sikerül elkerülni az újabb pusztító háborút

A beszélgetést tényét tegnap Donald Trump elnök is megerősítette, aki nem akart részleteket elárulni arról, miről, milyen eredménnyel egyeztettek.
A Miami Herald megtudta, hogy
Trump lényegében ultimátumot adott Madurónak: vagy azonnal és önként távozik a venezuelai vezető az ország éléről, vagy megindítja a támadást az USA.
Trump a távozásért cserébe biztonságot ígért Madurónak és családjának.
Maduro ezt nem fogadta el: teljes amnesztiát kért és azt kérte, hogy megtarthassa a hadsereg irányítását. Ezért cserébe szabad választásokat ígért az országban.
Trump ezt nem fogadta el, a tárgyalások megszakadtak
– írta meg a lap.
Ezután történt, hogy Trump bejelentette, hogy lezárja Venezuela légterét. Caracasból több hívás is érkezett Washingtonba: Maduro megint tárgyalni akart Trumppal, de az amerikai elnök ezt nem fogadta. A bejelentés nagy valószínűséggel egy katonai offenzíva előkészítését jelenti.
Címlapkép forrása: Ivan McGregor/Anadolu via Getty Images
