  • Megjelenítés
Titkos tárgyalás történt, de úgy néz ki, még így sem sikerül elkerülni az újabb pusztító háborút
Globál

Titkos tárgyalás történt, de úgy néz ki, még így sem sikerül elkerülni az újabb pusztító háborút

Portfolio
Telefonon beszélt egymással Donald Trump amerikai és Nicolas Maduro venezuelai elnök, röviddel azelőtt, hogy a washingtoni vezető bejelentette a latin-amerikai ország légterének lezárását – írják amerikai lapok.

A beszélgetést tényét tegnap Donald Trump elnök is megerősítette, aki nem akart részleteket elárulni arról, miről, milyen eredménnyel egyeztettek.

A Miami Herald megtudta, hogy

Trump lényegében ultimátumot adott Madurónak: vagy azonnal és önként távozik a venezuelai vezető az ország éléről, vagy megindítja a támadást az USA.

Trump a távozásért cserébe biztonságot ígért Madurónak és családjának.

Még több Globál

Megszólalt az ember, aki Zelenszkij helyébe léphet: atomfegyvert kérhet Kijev? – Egész Kelet-Európát felemésztő háború jöhet

Támadás érte a NATO egyik legerősebb tagállamának hajóját – Egyesek szerint az ukránok állnak a háttérben

Európa újra fúrni kezd: saját gázmezőkkel csökkentenék az amerikai LNG-függőséget

Maduro ezt nem fogadta el: teljes amnesztiát kért és azt kérte, hogy megtarthassa a hadsereg irányítását. Ezért cserébe szabad választásokat ígért az országban.

Trump ezt nem fogadta el, a tárgyalások megszakadtak

– írta meg a lap.

Ezután történt, hogy Trump bejelentette, hogy lezárja Venezuela légterét. Caracasból több hívás is érkezett Washingtonba: Maduro megint tárgyalni akart Trumppal, de az amerikai elnök ezt nem fogadta. A bejelentés nagy valószínűséggel egy katonai offenzíva előkészítését jelenti.

Kapcsolódó cikkünk

Rendkívül súlyos vádak az amerikai hadsereg ellen: illegális kivégzéssel vádolják Trumpékat

Egyetlen lépéssel durván kiverte a biztosítékot Donald Trump: ordító önellentmondásba keveredett az elnök?

Bejelentette Donald Trump: Amerika lezárja Venezuela légterét - Innentől bármikor indulhat a támadás

Címlapkép forrása: Ivan McGregor/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
Lezárultak az amerikai-ukrán tárgyalások: ezt ajánlja Washington
Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
A hóviharral megérkezett a közlekedési káosz is: több mint 30 centi hóra számítanak, de nem itthon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility