  • Megjelenítés
Véleményt mondott a Kreml embere Zelenszkij botrány övezte bizalmasáról: új lehetőséget hozhat a lemondás?
Globál

Véleményt mondott a Kreml embere Zelenszkij botrány övezte bizalmasáról: új lehetőséget hozhat a lemondás?

Portfolio
Rodion Mirosnyik, az úgynevezett "kijevi rezsim bűneinek kivizsgálásáért" felelős orosz küldött úgy vélekedett, hogy Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij elnöki hivatalának lemondott vezetője csak színlelte a háború lezárását célzó tárgyalásokat. Szerinte Jermak távozása "lehetőséget" teremthet Ukrajnának egy "pragmatikusabb" irányvonal vételére - írta az orosz állami TASZSZ hírügynökség.

Mirosnyik úgy fogalmazott:

Jermak távozása aligha lesz negatív hatással a tárgyalási folyamatra

Az orosz diplomata úgy értékelte Jermak munkásságát, hogy

hat éven keresztül, miközben részt vett a minszki, normandiai és egyéb formátumokban, Jermak folyamatosan egy olyan játékot játszott, amelynek célja a tárgyalások bomlasztása volt.

Még több Globál

Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn

Egyetlen térkép világosan megmutatja, miért is lehetetlen Ukrajna számára a területek átadása

Rendkívüli képességeket fejleszthetett ki egy Csernobilban burjánzó gombafaj

A moszkvai követ – teljesen várható módon – nem méltatta Volodimir Zelenszkij (egykori) legfőbb bizalmasát: az orosz diplomata kritikus álláspontja szerint Jermak csak a munka látszatát keltette, érdemi eredményeket nem ért el, és ezzel hozzájárult a vérontás folytatódásához.

Mirosnyik utalt a Kreml háborús retorikájára is, miszerint a béketárgyalások sikerességének fő akadálya nem Moszkva, hanem a Nyugat által támogatott Kijev.

Az Ukrajnában kibontakozó válság ebben a helyzetben további lehetőséget ad az országnak arra, hogy pragmatikusabb utat válasszon, ahelyett hogy továbbra is a Nyugatot szolgálja, amely jelenleg Kijev lépéseit irányítja

- jelentette ki.

Kapcsolódó cikkünk

Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Kongatják a vészharangokat, az évezred eleje óta nem látott válságban az EU legerősebb országa
A hóviharral megérkezett a közlekedési káosz is: több mint 30 centi hóra számítanak, de nem itthon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility