Mirosnyik úgy fogalmazott:

Jermak távozása aligha lesz negatív hatással a tárgyalási folyamatra

Az orosz diplomata úgy értékelte Jermak munkásságát, hogy

hat éven keresztül, miközben részt vett a minszki, normandiai és egyéb formátumokban, Jermak folyamatosan egy olyan játékot játszott, amelynek célja a tárgyalások bomlasztása volt.

A moszkvai követ – teljesen várható módon – nem méltatta Volodimir Zelenszkij (egykori) legfőbb bizalmasát: az orosz diplomata kritikus álláspontja szerint Jermak csak a munka látszatát keltette, érdemi eredményeket nem ért el, és ezzel hozzájárult a vérontás folytatódásához.

Mirosnyik utalt a Kreml háborús retorikájára is, miszerint a béketárgyalások sikerességének fő akadálya nem Moszkva, hanem a Nyugat által támogatott Kijev.

Az Ukrajnában kibontakozó válság ebben a helyzetben további lehetőséget ad az országnak arra, hogy pragmatikusabb utat válasszon, ahelyett hogy továbbra is a Nyugatot szolgálja, amely jelenleg Kijev lépéseit irányítja

- jelentette ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images