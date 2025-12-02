Bejelentette Putyin: Pokrovszk elesett, megyünk tovább

Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök vasárnap, egy meg nem nevezett parancsnoki pontra tett elnöki látogatás során jelentette Putyinnak, hogy az orosz csapatok elfoglalták Pokrovszkot, amely oroszul Krasznoarmejszk néven ismert.
Pokrovszk kulcsfontosságú logisztikai csomópont, amelyet hónapok óta támadnak az orosz erők.
Ez egy fontos irány. Mindannyian értjük, mennyire fontos. Ez biztosítja, hogy előrehaladjunk a különleges katonai művelet kezdetén tett célok megvalósításában
– mondta Putyin.
Hozzátette, az orosz erők
magabiztosan tartják kezükben a kezdeményezést, és folytatják a művelet feladatainak végrehajtását. Gyakorlatilag minden irányban előrenyomulnak.
Elmondása szerint a következő feladatok egyike egy biztonsági övezet létrehozása az orosz határ mentén, az oroszországi települések ukrán támadásoktól való védelmére.
Geraszimov azt is közölte, hogy az orosz erők eltökéltek a teljes Donbasz – Donyeck és Luhanszk megye – elfoglalására.
A védelmi minisztérium Telegram-csatornáján közzétett felvételeken orosz katonák láthatók, amint egy, Pokrovszkként azonosított, rommá lőtt, elhagyatott utcájú városon vonulnak át; egy csoport a főtéren orosz zászlót húz fel.
Vovcsanszk, amely közel fekszik az orosz határhoz, régóta heves harcok színtere. Hírügynökségi beszámolók szerint Andrej Belouszov védelmi miniszter gratulált a település elfoglalásához, és a lépést az ottani és más térségekben elérendő további sikerek előszobájának nevezte.
Valerij Szolodcsuk, a Központi haderőcsoport parancsnoka Putyinnak azt jelentette, hogy az orosz csapatok megtisztító műveleteket folytatnak az ukrán erők ellen Pokrovszk környékén és a közeli Mirnohradnál.
Egy másik parancsnok, Andrej Ivanajev a Zaporizzsja megyében elért orosz előrehaladásról számolt be, és közölte, hogy a csapatok vasárnap bevonultak Huljajpoléba, ahol utcai harcok zajlanak.
Geraszimov közlése szerint az előrenyomuló orosz erők Limanba is betörtek, amely Pokrovszktól északra fekszik.
A The Kyiv Independent beszámolója szerint Andrij Kovalenko, a dezinformáció elleni ukrán központ vezetője hétfőn azt mondta,
Vovcsanszk egy része még mindig az ukrán erők ellenőrzése alatt áll, Pokrovszkról azonban nem ejtett szót.
Kovalenko arra figyelmeztetett, hogy a következő hetekben a tűzszüneti tárgyalások idején Moszkva erős kijelentéseket fog tenni a harctéri helyzettel kapcsolatban, hogy a nyugati közvélemény befolyásolása révén javítsa tárgyalási pozícióit.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
