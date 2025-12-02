Szoboljov arról beszélt alapvetően, hogy az orosz hadsereg most azon dolgozik, hogy „felszabadítsa az Oroszországi Föderáció új régióit,” magyarul elfoglalja a 2022-ben „annektált” Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon megyéket Ukrajnától.

Ez kifejezetten kihívásos feladat lesz Zaporizzsja és Herszon régiókban, ahol a fővárosok a fasiszták kezében vannak, illetve létre kell még hozni egy biztonsági régiót is, hogy meggátoljuk a városaink ágyúzását”

– mondta az orosz politikus.

A „fasiszta” szó az ukrán haderő katonáira vonatkozott. Zaporizzsja Ukrajna egyik legnagyobb városa volt, 700 ezer fős lakossága volt a háború előtt, Herszon pedig a Dnyeper nyugati partján található, így át kell kelni a folyón is a város ostromához.

Az USA és Európa érdekei alapján a háború folytatására lehet számítani, mivel az európai politikusok kifejezetten érdekeltek ebben”

– mondta Szoboljov az esetleges békekötés kilátásaival kapcsolatosan.

Oroszország rendszeresen „az európai politikusokat” vádolja azzal, hogy a háború folytatására „kényszerítik” Ukrajnát, mert úgy látják, a kontinens biztonságát veszélyezteti, ha Ukrajna Oroszország számára kedvező békét fog kötni.

Címlapkép forrása: Roman Chop/Global Images Ukraine via Getty Images