Kiderült: három feltétel van, amiből Putyin nem hajlandó engedni – Ezek kellenek a békéhez

Az amerikai lap annak kapcsán jelentette meg a cikkét, hogy jelenleg Steve Witkoff, Donald Trump főtárgyalója és Jared Kushner, Trump veje Moszkvában tárgyalnak az orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. A meeting már majdnem négy órája tart és még mindig nincs vége.

Három alappillér van, amiből nem engedünk”

– mondta a lap orosz forrása.

Arról beszélt, hogy sok olyan „másodlagos kérdés” van, melyben Moszkva hajlandó kompromisszumot kötni, többek közt a befagyasztott orosz pénzügyi eszközökről is.

De az alábbi témákban nem hajlandó semmit engedni Moszkva:

A Donbasz sorsa – Oroszország teljes Luhanszk és Donyeck megyét akarja. Az ukrán haderő létszámának korlátozása. A meghódított területek elismerése, mint az Oroszországi Föderáció része – Európa és az USA részéről.

Ukrajna világossá tette, hogy nem hajlandó kiüríteni Donyeck megyét (kb. 20% még mindig ukrán kézen van), illetve nem hajlandó elismerni a meghódított területek feletti orosz fennhatóságot. Emellett nincs megállapodás a haderő létszámának korlátozásáról sem – Amerika korábban 600 ezer főt, Európa 800 ezer főt, Oroszország kevesebb mint 100 ezres limitet szeretne.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images