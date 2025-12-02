  • Megjelenítés
Kiderült: három feltétel van, amiből Putyin nem hajlandó engedni – Ezek kellenek a békéhez
Kiderült: három feltétel van, amiből Putyin nem hajlandó engedni – Ezek kellenek a békéhez

Portfolio
Vlagyimir Putyin orosz elnök számos dologhoz hajlandó „rugalmasan hozzáállni” az ukrajnai háborút lezáró békeszerződés egyes pontjai kapcsán, de van három olyan orosz feltétel, amiből egészen biztosan nem fog engedni – mondta el egy meg nem nevezett magas rangú orosz tisztviselő az NBC-nek.

Az amerikai lap annak kapcsán jelentette meg a cikkét, hogy jelenleg Steve Witkoff, Donald Trump főtárgyalója és Jared Kushner, Trump veje Moszkvában tárgyalnak az orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. A meeting már majdnem négy órája tart és még mindig nincs vége.

Három alappillér van, amiből nem engedünk”

– mondta a lap orosz forrása.

Arról beszélt, hogy sok olyan „másodlagos kérdés” van, melyben Moszkva hajlandó kompromisszumot kötni, többek közt a befagyasztott orosz pénzügyi eszközökről is.

De az alábbi témákban nem hajlandó semmit engedni Moszkva:

  1. A Donbasz sorsa – Oroszország teljes Luhanszk és Donyeck megyét akarja.
  2. Az ukrán haderő létszámának korlátozása.
  3. A meghódított területek elismerése, mint az Oroszországi Föderáció része – Európa és az USA részéről.

Ukrajna világossá tette, hogy nem hajlandó kiüríteni Donyeck megyét (kb. 20% még mindig ukrán kézen van), illetve nem hajlandó elismerni a meghódított területek feletti orosz fennhatóságot. Emellett nincs megállapodás a haderő létszámának korlátozásáról sem – Amerika korábban 600 ezer főt, Európa 800 ezer főt, Oroszország kevesebb mint 100 ezres limitet szeretne.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

