  • Megjelenítés
Olyat tett Oroszország, amelyre az elemzők még a legmerészebb álmaikban sem gondoltak
Globál

Olyat tett Oroszország, amelyre az elemzők még a legmerészebb álmaikban sem gondoltak

Portfolio
Nyers számok alapján úgy tűnik, hiába az elmúlt négy év háborúja, Oroszország jelenleg több szolgálatban tartott páncélozott járművel rendelkezik, mint a háború kitörésekor. A tetőzés valamikor 2026-ban várható, míg a háború előtti szint alá való süllyedés mindössze 2030-ban következhet be - írják OSINT-elemzések.

A rendelkezésre álló adatok alapján Oroszország ma körülbelül 5 százalékkal több páncélozott járművel rendelkezik, mint a háború 2022-es kezdetekor.

Az összesítő elemzést több OSINT-csoportosulás munkája alapján készítették el - a veszteségekhez az Oryx adathalmazát, a raktári készletek reaktiválásához pedig a Jompy X-fiók vezette csapat munkáját használták fel.

A számítások szerint ugyanakkor a típusok arányaiban kisebb elmozdulás tapasztalhataó: 2025-re a harckocsik és gyalogsági harcjárművek száma enyhén csökkent, míg a páncélozott szállítók (PSZH) állománya 38 százalékkal nőtt. 

Az összlétszám így a háború előtti 19 900-ról mintegy 20 900 járműre emelkedett.

Még több Globál

Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden

Súlyos állítást tett a német haderő vezetője: teljesen megszakadt a kapcsolat Washingtonnal

Csapdába csalták az ukrán hadsereget: ebből a helyzetből pedig nem látszik kiút

A 2026-ra feltételezett orosz kapacitásokkal a teljes flotta létszáma 23 ezer körül tetőzhet, majd lassú apadás következik, amelyet főként a meglévő raktárkészletek fokozatos kiürülése okoz.

A veszteségek becslésénél a nyilvános adatbázisokhoz képest 15 százalékos korrekciót alkalmaztak, amely figyelembe veszi a nem dokumentált vagy nem harci okból kiesett járműveket is. A 2025 utáni időszakra évi átlagosan 2676 járműves veszteséggel számol a modell.

Oroszország 26 ezres tárolt flottával lépett be a háborúba, amelyből már 16 ezer járművet vontak ki. Míg számszerüleg úgy tűnik, hogy még 10 ezer jármű maradt, a számítási modell az állapotuk szerinti súlyozást követően csak 5800 páncélos megmaradásával számol. 2025 végére a tárolt eszközök nagy része már felhasználásra került, és a reaktiválási szakasz várhatóan 2027-ben lezárul. Ezt követően kizárólag az új termelés fedezheti a veszteségeket.

A gyártási kapacitás a háború kezdete óta körülbelül a duplájára nőtt, nagyjából évi 1330 járműre. A legnagyobb bővülés a gyalogsági harcjárművek terén történt, ahol a termelés elérhette az évi 200 darabos szintet, míg a harckocsik esetén a ráta továbbra is 80 db/év körül mozog.

A zsákmányolt eszközök továbbra is elhanyagolható szerepet játszanak, mivel csak kisebb részük alkalmas orosz szolgálatra.

A modell előrejelzése szerint – még alacsonyabb gyártási ütemmel vagy nagyobb veszteségekkel számolva is – Oroszország legalább a háború előtti szint körül tudja tartani összesített páncélosállományát. A harckocsik és gyalogsági harcjárművek aránya ugyan csökkenhet, de a páncélozott szállítókból továbbra is bőséges készlet áll rendelkezésre.

Az elemzés két dolgot nem vesz figyelembe akkor, amikor csak és kizárólag a nyers számokkal foglalkozik. Az egyik - ami egyébként a táblázatukból is kitűnik, az az értékesebb típusok (harckocsik, IFV-k) helyzete, amelyek száma a háború kezdetéhez képest csökkent, és figyelembe véve a megmaradt készleteket, már képtelen lesz utolérni a háború előtti állapotot. A másik, hogy típuson belül is minőségromlás következett be: egy T-90-es pl. nem egyenértékű egy reaktivált T-64-es vagy T-62-es harckocsival.

Az elemzés azt is megállapította, hogy a fronton tapasztalható alacsonyabb páncélos jelenlét a drónokkal telített harctérhez és a rendelkezélesre álló személyi állomány korlátaihoz köthető. A háttérterületeken készült felvételek ugyanakkor jelentős tartalékok és kiképzőalakulatok kialakítását mutatják, amelyek jövőbeli szerepe egyelőre nyitott.

Az elemzés végkövetkeztetése szerint az állomány nem csak emelkedő tendenciát mutat, hanem

a becslése szerint az orosz készletek várhatóan 2030-ig nem csökkennek a háború előtti szint alá.

Kapcsolódó cikkünk

Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Akkora elbocsátási hullám zajlik az USA-ban, ami csak világgazdasági válságok idején szokott lenni
Befejezte a tárgyalást az Egyesült Államok és Ukrajna: itt van az első értékelés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility