Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden
Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden

Portfolio
Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn bejelentette, hogy az orosz erők bevették a Donyeck megyei Pokrovszk, illetve a Harkiv megyei Vovcsanszk városát. Ukrajna cáfolta az orosz államfő szavait. Kedden Moszkvában találkozik Putyinnal Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff, illetve veje, Jared Kushner. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
45 ukrán drón lelövéséről számolt be Moszkva

Az orosz védelmi minisztérium szerint légvédelmük keddre virradó éjszaka összesen 45 ukrán drónt lőtt le, ebből négyet Csecsenföld felett.

(TASZSZ)

Bejelentette Putyin: Pokrovszk elesett, megyünk tovább

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn bejelentette, hogy az orosz erők elfoglalták a Donyeck megyei Pokrovszkot és a Harkiv megyei Vovcsanszkot. Ukrajna részben tagadta az orosz állításokat – írja a Reuters.

Bejelentette Putyin: Pokrovszk elesett, megyünk tovább
Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn bejelentette, hogy az orosz erők bevették a Donyeck megyei Pokrovszk, illetve a Harkiv megyei Vovcsanszk városát. Ukrajna cáfolta az orosz államfő szavait. Kedden Moszkvában találkozik Putyinnal Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff, illetve veje, Jared Kushner. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

