Tovább dagad a botrány Ukrajnában: volt kormánytag bukott le

A kijevi városi ügyészség az Ukrajnai Biztonsági Szolgálattal közösen (...) őrizetbe vette az Enerhoatom Nemzeti Atomenergetikai Vállalat (NAEK) ideiglenesen megbízott volt első alelnökét (...). Ő egyben Ukrajna korábbi első energiaügyi miniszterhelyettese is. Vádat készülnek emelni ellene mások tulajdonának hivatali személy által, hivatali helyzetével való visszaélés útján történő megszerzése miatt, amelyet előzetes megegyezés alapján egy csoport tagjai követtek el különösen nagy értékben
– írta a főügyész a Telegram üzenetküldő csatornán.
Az őrizetbe vett politikus 2022 augusztusában az Enerhoatom vállalatra biztosítási szerződést kötött, mintegy 106 millió hrivnya (825 millió forint) értékben, majd 12 nap múlva indoklás nélkül a szerződés összegét 131 millió hrivnyára (990 millió forint) megemelte. A biztonsági szervek arra a következtetésre jutottak, hogy
a mesterséges áremelés miatt a stratégiai vállalat mintegy 19 millió hrivnyát (148,5 millió forintot) veszített.
Az RBK-Ukrajina ügynökség úgy értesült, hogy Jurij Sejkóról van szó, aki 2024-ben Herman Haluscsenkónak, az energiaügyi minisztérium vezetőjének első helyettese volt.
Idén november 10-én az ukrán korrupcióellenes hatóságok bejelentették, hogy nagyszabású műveletet indítanak Midasz néven egy nagy korrupciós ügy feltárására az energetikai szektorban. A piramis élén Timur Mindics üzletember, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő barátja állt. Nála, valamint a később lemondásra kényszerített – akkor már – igazságügyi miniszternél, Herman Haluscsenkónál, továbbá az Enerhoatom vállalatnál is házkutatásokat tartottak.
A nyomozás szerint a bűnszervezet tagjai legalább százmillió dollárt mostak tisztára.
Később közzétették a Mindics lakásában rögzített beszélgetések részleteit, amelyekben korrupciós ügyletekről volt szó. Összesen ezerórányi hangfelvétel áll rendelkezésre.
A korrupciós botrányba Haluscsenkón kívül utódja, Szvitlana Hrincsuk, illetve Zelenszkij kabinetfőnöke, Andrij Jermak is belebukott.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Így nehezen lesz béke: a Kreml nem tágít a céljaitól
Azért azt mondják, nyitottak a tárgyalásokra.
Jó hír a nyugdíjasoknak: érkezik az emelt összegű juttatás
Ez még nem a 14. havi nyugdíj.
Februárban átadhatják a Budapest–Belgrád vasút magyar szakaszát
Nagy fejlesztések jönnek a HÉV-nél, de a pályaudvarokra nincs pénz.
A Revolut csatlakozott a Magyar Fintech Szövetséghez
Újabb lépéssel erősítik meg a magyar jelenlétüket.
Így működik a leggazdagabb magyar pénzgyára, amibe te is beszállhatsz!
Nagy növekedés, mesés marzsok.
Megállíthatatlanul tör előre az RSF: elesett Babanúsza
A szudáni hadsereg tagadja a paramilitáris csoport bejelentését.
Közel 6 milliárd dollárnyi Nvidiát adott el Masayoshi Son - Most kiderült, miért
Állítólag sírt az eladáskor.
75 százalékkal többet érhet az év egyik legjobb befektetése
De érdemes most beszállni?
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelem
DIMOP Plusz: hol tartunk 2025 végén?
A Magyarországnak jutó 2021-2027 közötti pályázati források 9800 milliárd forintot tesznek ki. Ebből a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) esetén 764 milliárd forinttal
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé?
Az ISO 27001 tanúsítás ma már üzleti szükséglet: növeli az ügyfélbizalmat, megkönnyíti a tender- és vendor-auditokat, és csökkenti az információbiztonsági incidensek kockázatát. Az ISO
Mesterséges intelligencia és molekuláris tervezés
A hagyományos kutatásban 800 évet igénylő munkát az MI-nek sikerült néhány hónap alatt elvégeznie, 2,2 millió új kristályszerkezet felfedezésével.
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Magyarországon ugyanis sok a tehetség és az ötlet, de kevés a... The post Bizalmi válság
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!