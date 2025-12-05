Kiderült, Trump hogyan alakítaná át a világot: Európa kemény üzenetet kapott a legfontosabb szövetségesétől

A csütörtökön csendben nyilvánosságra hozott 33 oldalas dokumentum Trump külpolitikai világképének ritka formális magyarázata. Az ilyen stratégiák, melyeket az elnökök általában egyszer adnak ki hivatali idejük alatt, segíthetnek az amerikai kormányzat költségvetési és szakpolitikai prioritásainak meghatározásában. Az új stratégia szokatlanul nagy figyelmet fordít a nyugati féltekére, amit elsősorban az amerikai haza védelmével kapcsol össze. A dokumentum szerint „a határbiztonság a nemzetbiztonság elsődleges eleme”, és

burkolt utalásokat tesz Kína törekvéseire, hogy hídfőállásokat szerezzen Amerika hátsó udvarában.

Az Egyesült Államoknak vezető szerepet kell betöltenie a nyugati féltekén biztonságunk és jólétünk feltételeként - ez a feltétel teszi lehetővé, hogy magabiztosan érvényesítsük magunkat, ahol és amikor szükséges a régióban

- áll a dokumentumban.

A stratégia ezt a megközelítést a Monroe-doktrína „Trump-kiegészítéseként” írja le, utalva az 1823-ban James Monroe elnök által megfogalmazott elvre, miszerint az USA nem tűri el a rosszindulatú külföldi beavatkozást saját féltekéjén.

A dokumentum kemény szavakkal illeti Európát, civilizációs hanyatlást sugallva, miközben viszonylag kevés figyelmet szentel a Közel-Keletnek és Afrikának.

A célunk az kell legyen, hogy legyen, hogy segítsünk Európának korrigálni a jelenlegi pályáját

- írják, miután több problémát is felsorolt a kontinens helyzetével kapcsolatban.

Kínával kapcsolatban óvatos, de határozott megfogalmazásokat használ, és hangsúlyozza a „kölcsönösen előnyös gazdasági kapcsolat” fenntartásának fontosságát. Az Ukrajnával kapcsolatos részeknél a stratégia kijelenti, hogy „az Egyesült Államok alapvető érdeke az ukrajnai ellenségeskedések gyors beszüntetése”, ugyanakkor viszonylag

visszafogott Oroszországgal szemben.

A dokumentum jelentős teret szentel a „nyugati identitás” és a „hagyományos értékek” előmozdításának, beleértve „az amerikai szellemi és kulturális egészség helyreállítását és megerősítését” és „az erős, hagyományos családok” fontosságát. A lap szerint Trump kiszámíthatatlan természete miatt nehéz megjósolni, mennyire és meddig fog ragaszkodni az új stratégiában felvázolt elképzelésekhez. Egy váratlan globális esemény átirányíthatja gondolkodását, ahogy az korábbi elnökökkel is történt George W. Bushtól Joe Bidenig.

