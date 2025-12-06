Monumentális támadássorozatba fogott Oroszország – Riadót fújtak a NATO területén

Oroszország szombatra virradó éjjel újabb masszív, kombinált csapást mért Ukrajna létfontosságú infrastruktúrájára drónokkal, valamint légi, tengeri és szárazföldi indítású rakétákkal, összesen 704 légi támadóeszközzel - közölte az ukrán légierő.

A jelentés szerint az orosz erők 51 rakétát – köztük 17 ballisztikust – és

653 különféle típusú drónt indítottak Ukrajna ellen.

Az ukrán légvédelemnek ebből az előzetes adatok szerint 615 eszközt sikerült semlegesítenie.

Több rakéta és 60 csapásmérő drón azonban célba talált 29 helyszínen, valamint roncsok lezuhanását rögzítették három helyszínen

- részletezték a légierőnél. Hozzátették, hogy a dróntámadást már péntek este elkezdték, szombat reggel pedig rakétákat indítottak. A csapások fő iránya a nyugati megyék és a főváros, Kijev környéke volt.

A brit Guardian arról ír,

a figyelmeztető szirénák még Lengyelország keleti részein, az ukrán határ közelében is felbőgtek.

A Kijev megyei Fasztyivban teljesen megsemmisült a vasútállomás, és károk keletkeztek a motorvonat-depó területén is - közölte az ukrán állami vasúttársaság. Mikola Kalasnik, Kijev megye katonai közigazgatásának vezetője arról tájékoztatott, hogy eddig három sebesültről tudnak a főváros környékén, két nő a vishorodi járásban sebesült meg, egy férfi pedig Fasztyivban.

Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter a Telegramon azt írta, hogy Ukrajnában legalább nyolc ember sebesült meg a masszív orosz rakéta- és dróntámadásban.

Az ukrán energetikai minisztérium közlése szerint

nyolc megyében ért csapás energetikai létesítményeket, ezek közül hat régióban maradtak a lakosok áramellátás nélkül.

"A támadás következtében reggelre áramszünet alakult ki Kijev, Odessza, Csernihiv, Harkiv, Dnyipropetrovszk és Mikolajiv megyékben. Ahol a biztonsági helyzet lehetővé teszi, már megkezdték a hibaelhárítási és helyreállítási munkálatokat" - írták a tárca közleményében.

A minisztérium felhívta a figyelmet arra, hogy szombaton Ukrajna minden régiójában időszakos, ütemezett áramszünetekre kell számítani. Emellett a nap végéig az ipari és üzleti fogyasztóknak a meghatározott fogyasztási korlátokhoz kell igazodniuk.

Az orosz oldalon, a moszkvai védelmi tárca közlése szerint 116 ukrán drónt semlegesítettek Oroszország felett, miközben a Telegramon arról jelentek meg hírek, hogy Ukrajna találatot mért egy rjazanyi olajfinomítóra. A régió kormányzója szerint egy lakóépület megrongálódott, és dróntörmelék hullott egy ipari létesítményre.