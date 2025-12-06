  • Megjelenítés
Végre kiderülhet, mi okozta a tragikus légikatasztrófát, amely 241 ember életét követelte

Indiai nyomozók a jövő héten az Egyesült Államokba utaznak, hogy az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatallal (NTSB) közösen elemezzék az Air India júniusi, 241 halálos áldozatot követelő Boeing 787 Dreamliner-katasztrófájának eddig összegyűjtött adatait - tudósított a Bloomberg.

A megbeszélést az NTSB washingtoni központjában tartják, ahol az indiai szakemberek megosztják eddigi megállapításaikat, köztük a pilótafülke hangrögzítőjéből és a repülési adatrögzítőből kinyert információkat.

A vizsgálatot az indiai Repülőgép-baleset-vizsgáló Iroda (AAIB) vezeti.

A Boeing 787 Dreamliner katasztrófájában 241 utas és személyzeti tag vesztette életét.

A találkozón a Boeing képviselői is részt vesznek. Az egyeztetésre a két ország közötti feszültségekről szóló hírek közepette kerül sor, miközben az indiai pilóták szakszervezetei határozottan visszautasítják a pilótahibára vonatkozó feltételezéseket.

Az előzetes jelentés szerint a gép üzemanyag-vezérlő kapcsolóit közvetlenül az ahmedábádi felszállás után kikapcsolták, aminek következtében a hajtóművek leálltak. Bár a műveletet mintegy tíz másodperccel később visszafordították, a tragédia ekkorra már nem volt elkerülhető.

A pilótafülke hangfelvétele szerint a felszálláskor a gépet vezető, fiatalabb másodpilóta rákérdezett a tapasztaltabb kapitánynál, miért kapcsolta ki a kritikus kapcsolókat. A kapitány tagadta, hogy ő hajtotta volna végre a műveletet.

A nyomozás még folyamatban van, végleges következtetések egyelőre nem születtek. Az AAIB óvatosságra intett, és mindenkit arra kért, hogy a zárójelentés nyilvánosságra hozatala előtt ne vonjon le elhamarkodott következtetéseket.

