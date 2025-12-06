Végre kiderülhet, mi okozta a tragikus légikatasztrófát, amely 241 ember életét követelte

A megbeszélést az NTSB washingtoni központjában tartják, ahol az indiai szakemberek megosztják eddigi megállapításaikat, köztük a pilótafülke hangrögzítőjéből és a repülési adatrögzítőből kinyert információkat.
A vizsgálatot az indiai Repülőgép-baleset-vizsgáló Iroda (AAIB) vezeti.
A Boeing 787 Dreamliner katasztrófájában 241 utas és személyzeti tag vesztette életét.
A találkozón a Boeing képviselői is részt vesznek. Az egyeztetésre a két ország közötti feszültségekről szóló hírek közepette kerül sor, miközben az indiai pilóták szakszervezetei határozottan visszautasítják a pilótahibára vonatkozó feltételezéseket.
Az előzetes jelentés szerint a gép üzemanyag-vezérlő kapcsolóit közvetlenül az ahmedábádi felszállás után kikapcsolták, aminek következtében a hajtóművek leálltak. Bár a műveletet mintegy tíz másodperccel később visszafordították, a tragédia ekkorra már nem volt elkerülhető.
A pilótafülke hangfelvétele szerint a felszálláskor a gépet vezető, fiatalabb másodpilóta rákérdezett a tapasztaltabb kapitánynál, miért kapcsolta ki a kritikus kapcsolókat. A kapitány tagadta, hogy ő hajtotta volna végre a műveletet.
A nyomozás még folyamatban van, végleges következtetések egyelőre nem születtek. Az AAIB óvatosságra intett, és mindenkit arra kért, hogy a zárójelentés nyilvánosságra hozatala előtt ne vonjon le elhamarkodott következtetéseket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Harmincnál több országot érinthet Trump új bevándorlási tilalma
Kiterjesztik az intézkedést.
Az ukrán hírszerzés vezetője szerint a katonai csapások nagyobb kárt okoznak Oroszországnak, mint a nyugati szankciók
Az energetikai infrastruktúra helyzetéről beszélt.
Ezeket a fegyvereket látod minden filmben és játékban, de az igazság megdöbbentő
Hollywood jó reklámot csinál.
Most már nincs visszaút: végítéletet fognak mondani Donald Trump radikális intézkedéséről
Másfél évszázados hagyományt rúgna fel az elnök.
Videó: súlyos incidens érte a világ egyik legfőbb királyi ereklyéjét – Nem mindennapi fegyvert fogtak az elkövetők
Ha tippelne, segítünk: nagyon omlós.
Folytatódnak a béketárgyalások: Putyin térfelén pattog a labda?
Bizonyítania kellene Moszkvának a béke melletti elkötelezettségét?
A legrosszabbra is fel kell készülnie a nőnek, aki elhappolta Trump áhított díját – Benne van a pakliban, hogy letartóztatják
Jövő héten adják át a kitüntetést.
Érdemes lesz felfelé nézni holnap este: rendkívül különleges látvány tárulhat a szemeink elé
Kivételes csillagászati esemény.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a kezdeti lelkesedés után a kereslet meredeken zuhant, a bankok pedig mostanra kiszálltak a fiatal
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer használatos termékek ugyan megkönnyítik a mindennapokat, de közben hozzáj
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!