A háború egyik legnagyobb légicsapását hajtotta végre Oroszország, ebből nehéz lesz felállni

MTI
Ukrajna villamoshálózatának javítása hetekig is eltarthat, miután az oroszok a háború valószínűleg harmadik legnagyobb légicsapását hajtották végre az éjjel.

Ukrajna állami villamoshálózat-üzemeltetője, az Ukrenerho szerint

a pénteki nagy orosz légitámadás után a hálózat helyreállítása több hetet vehet igénybe.

Vitalij Zajcsenko, az Ukrenerho vezetője az ukrán állami televízió híradójában nyilatkozva elmondta, hogy a helyzet súlyos, a helyreállítási munkálatok hetekig, nem pedig napokig fognak tartani. A kiterjedt károk miatt a legtöbb régióban a tervezett áramszünetek időtartamát 4-8 óráról 12-16 órára emelték, ami gyakran a vízszolgáltatás kimaradásával is jár - mondta Zajcsenko.

A szombatra virradóra végrehajtott orosz csapások Ukrajna egész területén energetikai létesítményeket céloztak. A washingtoni székhelyű CSIS intézet becslése szerint a támadásban körülbelül 653 drón és 51 rakéta, illetve manőverező robotrepülőgép vett részt, ezzel ez

a háború valószínűleg harmadik legnagyobb légicsapása volt.

