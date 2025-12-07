Kimondta a katolikus egyház: nemhogy pappá, diakónussá sem szentelhetők a nők

A katolikus egyház magas rangú bizottsága 7:1 arányban elutasította, hogy katolikus nők diakónusként (magyar kifejezéssel szerpapként) szolgálhassanak, ezzel fenntartva az egyház kizárólag férfiakból álló papi rendjének a gyakorlatát - írja a Reuters.

A héten nyilvánosságra hozott jelentés szerint az elvégzett történelmi kutatások és teológiai vizsgálatok "kizárják annak lehetőségét", hogy nők diakónusi szolgálatot lássanak el. A testület ugyanakkor javasolja, hogy az egyház folytassa a téma további tanulmányozását.

A női diakónusok kérdése az elmúlt évtizedben élénk vitákat váltott ki az 1,4 milliárd hívőt számláló katolikus egyházban. A diakónusok felszentelt szerpapok: keresztelhetnek, esküvőkön és temetéseken szolgálhatnak, egyes helyeken pedig paphiány esetén a plébániák vezetését is elláthatják.

Szentmisét azonban a diakónusok nem mutathatnak be.

A tisztség évszázadokon át csupán átmeneti állomás volt a papság felé, az 1960-as évek egyházi reformjai óta azonban házas férfiak számára is állandó szolgálattá vált.

A vitát még a néhai Ferenc pápa nyitotta meg 2016-ban, miután a katolikus nővéreket és apácákat tömörítő római szervezet arra kérte, hogy vizsgálja meg a női diakonátus bevezetésének lehetőségét. Ferenc két, egymást követő bizottságot állított fel a kérdés tanulmányozására, amelyek zárt ajtók mögött dolgoztak. A mostani jelentés az első alkalom, hogy a tárgyalások eredményeiből részletes összefoglaló kerül a nyilvánosság elé.

A döntést több, egyházi reformokat sürgető csoport élesen bírálta. A német Mi vagyunk az Egyház mozgalom teológiai, antropológiai és lelkipásztori szempontból egyaránt megkérdőjelezhetőnek nevezte a határozatot. Phyllis Zagano, a Ferenc pápa által felállított első bizottság egykori tagja, aki régóta a női diakónusok bevezetése mellett érvel, szintén kritizálta a jelentést. Szerinte a szöveg negatív megvilágításba helyezi a témát, és a korábbi kutatási anyagokból szelektíven, megfelelő kontextus nélkül válogat.

A dokumentum ugyanakkor azt is rögzíti, hogy a bizottság idén februárban 9:1 arányban amellett foglalt állást:

az egyháznak bővítenie kellene a nők hozzáférését a különböző egyházi szolgálatokhoz.

A jelentés azonban nem részletezi, pontosan milyen feladatokra vagy tisztségekre gondolnak.

XIV. Leó pápa még bíborosként egy 2023-as vatikáni sajtótájékoztatón szkeptikusan beszélt a nők felszentelésének lehetőségéről. Akkor megismételte Ferenc pápa gyakori figyelmeztetését a nők "klerikalizálásának" veszélyéről, vagyis arról, hogy a nők egyházi szerepét túlzottan a felszentelt tisztségekre szűkítsék.

A női diakónusok támogatói azzal érvelnek, hogy az egyház korai századaiban nők is szolgáltak hasonló szerepben. Gyakran idézik Szent Pál apostol egyik levelét, amelyben egy Phoebe nevű nőt diakónusként, legalábbis szolgaként említ, szerintük ez azt bizonyítja, hogy történelmileg létezett női diakonátus az egyházban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images