  • Megjelenítés
FONTOS Egymásnak feszült a NATO két erős állama: régi ügy bukott a felszínre – Mi lesz így a kulcsfontosságú viszonnyal?
Kína és Oroszország közös rakétavédelmi hadgyakorlatot tartott
Globál

Kína és Oroszország közös rakétavédelmi hadgyakorlatot tartott

MTI
Kína és Oroszország december elején tartotta harmadik közös rakétavédelmi hadgyakorlatát orosz területen - jelentette be szombat este honlapján a kínai védelmi minisztérium.

A közös katonai gyakorlat nem irányult harmadik felek ellen, és nem is a jelenlegi nemzetközi helyzetre adott válaszként szervezték meg - szögezi le a közlemény.

Moszkva és Peking a múlt hónapban tárgyalásokat folytatott

a rakétavédelemről és a stratégiai stabilitásról.

Augusztusban közös tüzérségi és tengeralattjáró-elhárítási gyakorlatokat tartott Oroszország és Kína a Japán-tengeren.

Még több Globál

Egymásnak feszült a NATO két erős állama: régi ügy bukott a felszínre – Mi lesz így a kulcsfontosságú viszonnyal?

Súlyos csapást szenvedett el az éjjel Ukrajna, 77 ukrán drónt lőttek le az oroszok - Háborús híreink vasárnap

A háború egyik legnagyobb légicsapását hajtotta végre Oroszország, ebből nehéz lesz felállni

A két ország röviddel az ukrajnai orosz hadművelet megindítása előtt 2022-ben "korlátlan" stratégiai partnerséget kötött, és rendszeres katonai gyakorlatokról állapodott meg.

Kapcsolódó cikkünk

Veszélyes katonai incidensbe keveredett két nagyhatalom, figyelmeztet az egyik védelmi miniszter

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Karácsonyi Signature PRO akció: két hónapig féláron
Forint, euró, dollár – hogyan lovagold meg a devizapiac hullámait?- Interaktív, díjmentes online előadás
Akkora támadást indított Moszkva, hogy riadóztatták a NATO vadászgépeit – Ha így folytatják, nukleáris katasztrófa fenyeget?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility