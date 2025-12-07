  • Megjelenítés
Szép csendben olyat léphetett Ukrajna egyik szövetségese, amire évek óta nem volt példa - Ez pedig egyetlen dolgot jelenthet
Szép csendben olyat léphetett Ukrajna egyik szövetségese, amire évek óta nem volt példa - Ez pedig egyetlen dolgot jelenthet

Két és fél év szünet után Olaszország ismét M109L önjáró tarackokat szállíthatott Ukrajnának, legalábbis erre utalnak a járművekről készült felvételek az interneten. Az átadást egy olasz OSINT-elemző is megerősítette - írta meg a Defence Express.

Az elemző szerint ez az első ilyen szállítmány hosszú évek óta, ezért a tarackok üzemképes állapotba hozása feltehetően komoly műszaki feladatot jelentett. Olaszország hivatalosan nem jelentette be az újabb átadást, bár erre nincs is semmilyen nemzetközi jogi kötelezettsége.

Róma korábban már jelentős mennyiségű M109L rendszert adott át Kijevnek, összesen mintegy száz darabot. 2022 októberéig több tucat érkezett meg, Ukrajna a teljes tétel leszállítása pedig 2022 és 2023 folyamán zajlott le.

Az utolsó ismert szállítmány 2023 júniusában érkezett meg Kijevbe.

A mostani átadás kapcsán a legfontosabb kérdés a járművek műszaki állapota. Valószínű, hogy egy részük felújításon esett át, míg más példányokat elsősorban alkatrészforrásként használhatnak fel. Ez indokolhatta azt is, hogy közel két év után indultak újra a szállítások.

Az Oryx adatbázisa szerint Ukrajna eddig 108 M109-es önjáró tarackot veszített, ami az összes hadrendben álló változatot magában foglalja.

Külön érdekesség még, hogy Róma ezen a héten jelentette be: nem támogatja a NATO PURL-programját, amely amerikai fegyverek vásárlását, és Ukrajnába szállítását finanszírozza. Antonio Tajani olasz külügyminiszter a bejelentésében hangsúlyozta: fegyverek helyett inkább már a békére kellene koncentrálni.

Címlapkép forrása: Reuters via Portfolio

