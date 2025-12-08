  • Megjelenítés
Megtörte a csendet Zelenszkij: elkészült a béketerv legújabb verziója
Megtörte a csendet Zelenszkij: elkészült a béketerv legújabb verziója

Az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai béketerv átdolgozott változatát kedden adják át Washingtonnak - jelentette ki hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Londonban, ahol Nagy-Britannia, Németország és Franciaország vezetőivel tárgyalt.

Zelenszkij ukrán újságíróknak nyilatkozva elmondta, az Egyesült Államok által kidolgozott béketerv

28 pontról 20 pontra rövidült és hangsúlyozta, hogy abból eltávolították "a nyíltan Ukrajna-ellenes álláspontokat".

Mindemellett újfent határozottan kizárta a területek átadását Oroszországnak. "A törvény szerint ehhez nincs jogunk – sem az ukrán törvények, sem az alkotmányunk, sem a nemzetközi jog szerint, ha őszinték vagyunk" – hangoztatta.

Moszkva ragaszkodik ahhoz, "hogy területeket engedjünk át, de mi nem akarunk semmit átengedni és ezért harcolunk" - közölte. Az Egyesült Államok megpróbál kompromisszumot elérni ebben a kérdésben, de továbbra is "komoly problémák vannak és még nem találtak kompromisszumot" - tette hozzá.

