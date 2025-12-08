  • Megjelenítés
Szokatlanul baráti hangnemben szólalt meg Medvegyev: olyat tett Washington, amivel meglágyította a volt orosz elnök szívét
Szokatlanul baráti hangnemben szólalt meg Medvegyev: olyat tett Washington, amivel meglágyította a volt orosz elnök szívét

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök megszólalt a frissített amerikai biztonsági stratégiáról: szerinte Washington hosszú évek óta először beszél nyíltan arról, hogy helyre kell állítani a stratégiai stabilitást Eurázsiában és kapcsolatokat kell kiépíteni Oroszországgal – írja a TASZSZ.

Ez inkább olyan, mintha egy hatalmas hajó megfordítására tett kísérlet lenne, amely már hosszú ideje tehetetlenül utazik, és végre úgy döntött, hogy irányt változtat

– jegyezte meg Medvegyev, rámutatva, hogy a frissített stratégiában Washington hosszú évek óta először beszél nyíltan arról, hogy helyre kell állítani a stratégiai stabilitást Eurázsiában és kapcsolatokat kell kiépíteni Oroszországgal.

A Biztonsági Tanács jelenlegi elnökhelyettese szerint az aktualizált stratégia számos jelentős kihívás valós értékelésével tűnik ki, azonban nem szabad eltúlozni a jelentőségét.

Sokkal fontosabb az, ami magukban a fejekben van

– mondta, utalást téve az amerikai „mélyállamra”.

A frissített amerikai nemzetbiztonsági stratégia a biztonsági architektúra megvitatására való készség jelzése – jegyezte meg Medvegyev.

Ez egyáltalán nem baráti ölelés, de elég világos jelzés: az Egyesült Államok kész megvitatni a biztonsági architektúrát, és nemcsak végtelen és főleg értelmetlen szankciókat kivetni

– mutatott rá.

A Biztonsági Tanács elnökhelyettese megjegyezte, hogy az amerikai dokumentum hosszú évek óta először nem nevezi Oroszországot „fenyegetésnek”, hanem a stabilitási párbeszéd résztvevőjének tartja. Medvegyev arra is felhívta a figyelmet, hogy az aktualizált stratégia tartalmaz egy záradékot a NATO-bővítés megállításáról, Ukrajna viszont nem szerepel ebben az összefüggésben.

A stratégia váratlanul rímel arra, amiről évek óta beszélünk: a biztonságnak közösnek kell lennie, és tiszteletben kell tartani az államok szuverenitását

– írta Medvegyev, emlékeztetve arra, hogy Oroszország már régen javasolta a tárgyalásokat.

Most megnyílt a párbeszéd lehetőségének ablaka

– jegyezte meg a volt orosz elnök.

A frissített amerikai nemzetbiztonsági stratégiáról korábban a Kreml is megszólalt: Dmitrij Peszkov szóvivő szerint a módosítások sok mindenben megegyeznek az orosz elképzelésekkel.

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images

