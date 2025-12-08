  • Megjelenítés
Szörnyű katasztrófa Japánban, erős földrengés után cunami fenyeget
Szörnyű katasztrófa Japánban, erős földrengés után cunami fenyeget

Hétfőn helyi idő szerint késő este erős, 7,6-os magnitúdójú földrengés rázta meg Japán északkeleti partvidékét; cunamiriadót rendeltek el, és megkezdték a lakosság kitelepítését.

A Japán Meteorológiai Ügynökség (JMA) tájékoztatása szerint a rengés helyi idő szerint 23:15-kor következett be. A hatóságok arra figyelmeztettek, hogy akár háromméteres cunami is elérheti az ország északkeleti partvidékét. A földrengés epicentruma Aomori prefektúra partjaitól mintegy 80 kilométerre, körülbelül 50 kilométeres mélységben volt.

Cunamiriadót adtak ki Hokkaidó, Aomori és Ivate prefektúrákra.

Éjfél előtt már mintegy 40 centiméter magas hullámokat észleltek Aomori prefektúra Mucu Ogavara, valamint Hokkaidó Urakava kikötőinél.

A Kelet-Japán Vasúttársaság az érintett térségben több vonatjáratát is ideiglenesen felfüggesztette. Ugyanezt a területet érte 2011 márciusában a pusztító, 9,0-es erősségű földrengés és az azt követő cunami.

Japán a világ egyik leginkább földrengésveszélyes országa, mivel a Csendes-óceánt övező vulkanikus Tűzgyűrűn fekszik. A 6,0-s vagy annál erősebb földrengések mintegy 20 százaléka Japán területén vagy annak közelében következik be.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

