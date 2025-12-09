Ébresztőt trombitáltak Európa fülébe: be kell látni, hogy Amerika már soha nem lesz a régi

Nehéz ebben a helyzetben Amerika barátjának és szövetségesének maradni.
Igen sok okunk lenne arra, hogy felháborodjunk, elítéljük ezt az új amerikai politikai irányvonalat, felhívjuk a figyelmet arra, hogy jó néhány területen ideológiai előítéleteken és téves helyzetmegítélésen alapul, amelyek igenis ártani fognak Amerikának, veszélyeztetik Amerika biztonságát és ezzel Európáét is.
Ez a hozzáállás biztos sokak ingerenciáját kielégítené. De biztos nem lenne hasznos. És veszélyeztetné Európa biztonságát is. Ezért erre a dokumentumra és az ebből fakadó amerikai politikára nem érzelmi alapokon kell reagálni, hanem úgy, hogy megtaláljuk, hogyan lehet mindezek ellenére ezen az alapon is, mindennek ellenére együttműködni Amerikával.
Mert Amerika nem Donald Trump – de mégis az. Legalábbis egy jó ideig. És ha nem lesz az, akkor is magán fogja viselni a nyomait.
Nem szabad elidegeníteni Európát Amerikától
Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiával szemben megfogalmazott talán legfőbb kifogás, hogy tagadja, hogy Amerika és Európa elkerülhetetlenül szövetségesek. Ez minden ellenkező híreszteléssel szemben összefér azzal, hogy Amerika legfontosabb és legsürgetőbb biztonsági érdekei nem Európához fűződnek, azon egyszerű oknál fogva, hogy a világ úgy változott, hogy stratégiai súlypontja már nem Európában van.
Tulajdonképpen ennek örülnünk kell. Végül is jó, hogy nem Európa ma már a stratégiai konfliktusok fő színtere.
De ha így van, akkor ne siránkozzunk, hogy Amerika ezt felismeri és ennek megfelelően cselekszik, azaz áthelyezi a figyelmének súlypontját más területekre. Jól teszi. Ettől még Európa Amerika legfontosabb szövetségese marad. És Amerika Európáé. És ha ez így van, akkor viselkedjünk is így, még akkor is, ha Amerika ezt most nem így látja. Fel fogja ismerni belátható időn belül.
Már csak ezért sem szabad úgy viselkedni, amelyik igazolná ezt a téves amerikai felfogást és elidegeníti Amerikát Európától.
Igen, határozottan képviselni kell azokat a transzatlanti értékeket, amelyek egy részét a nemzetbiztonsági stratégia most európai tévútnak minősíti. Ha nem fogadjuk el, hogy Amerika saját értékrendszerét rákényszerítse másokra, akár Európára, akkor mi se akarjuk rákényszeríteni a mi értékeinket Amerikára. És mindennek ellenére fogadjuk el, mert igaz és fontos, hogy értékrendszerünk döntő többségében változatlanul egybeesik Amerikáéval.
Summa summarum: van és lesz is vita közöttünk akár még alapvető értékekről is.
De nagyon vigyázzunk arra, még ha az amerikaiak most nem is vigyáznak rá, hogy a kapcsolatunk ne váljon hitvitává és ne váljon a hitvita áldozatává.
Amerika, Európa, Oroszország
Ez nem jelenti azt, hogy nem kell vitatkoznunk, és ha szükséges, szembeszállunk a nemzetbiztonsági stratégia és az ebből eredő amerikai politika egyes elemeivel.
Ennek talán legfontosabb és legaktuálisabb példája Oroszország. Igen, a nemzetbiztonsági stratégia aprópénzért kiárusítja a demokratikus világ és bizony benne Amerika alapvető biztonsági érdekeit.
Ezt nem szabad elfogadnunk és saját politikánkkal szembe kell szállnunk vele.
Örüljünk neki, hogy Európának van ereje ehhez. Pontosabban lehet ereje, ha összekapja magát (lásd később).
Ezt azonban nem úgy kell tennünk, hogy folyamatosan Amerika pofájába vágjuk, hogy mekkora hibát követ el – bár időnként, diszkréten, baráti tanácsként ezt is meg kell tennünk –, hanem példamutatással. Úgy, hogy mi nem ezt tesszük.
Amerika többször próbált ágyba bújni az orosz/szovjet diktatúrával. Ez rövid időre sikerült is, sőt, például a második világháborúban az egyetlen célszerű magatartás volt. Persze akkor más volt a helyzet. Hitler minden szövetséget indokolt. Ha Amerika most azt gondolja, hogy ugyanez a helyzet – Kína miatt(?) – nagyon téved. És erre hamarosan rá is fog döbbenni. Persze ezért magas árat fog fizetni – és mi is. De hát Churchillnek ebben is igaza volt: Amerika mindig megtalálja a problémák helyes megoldását, csak előbb kipróbálja az összes többit. Most ez folyik.
Mi lehet az európai válasz?
Mi tehát a helyes reakció erre a nehezen megemészthető és rendkívül ellentmondásos, Európa – és bizony Amerika – érdekeit tekintve problematikus kihívásra?
A válasz tulajdonképpen meglehetősen egyszerű:
meg kell tennünk mindazt, amit az elmúlt évtizedekben elmulasztottunk, azt, ami érdekeinek és értékeink védelmében szükséges. Mindazt, ami alapvető érdekünk.
Akkor is az lenne – lett volna –, ha az amerikai – republikánus – elefánt nem csörtet be hangosan az európai porcelánboltba, azt trombitálva, hogy ÉBRESZTŐ!
Igen, radikálisan javítani kell versenyképességünket. Ehhez nemzeti erőfeszítésekre és azok Európa-szintű integrálására van szükség. Mit is jelent ez? Hogy értelmetlen arról vitatkozni, hogy az Európai Egyesült Államok vagy a Nemzetek Európája a helyes megoldás. Mert nyilvánvaló, hogy mindkettő és ezzel egyidőben egyik sem.
Több évvel ezelőtt kezdeményeztük, hogy Magyarország úttörő módon vizsgálja felül, milyen kompetenciák illenek a legjobban nemzeti keretekbe, melyekben van szükség európai szintű integrációra, és a kettőt hogyan lehet összeegyeztetni egymással, pontosabban integrálni egymásba. Nem tapasztaltunk fogékonyságot erre az ötletre. Nagyon örömmel konstatáljuk, hogy a magyar kormány elhatározott egy ilyen felülvizsgálatot. Csak nehogy ez is politikai propaganda eszközévé váljon!
És hadd emeljük ki a teendők közül a szívünkhöz legközelebb álló feladatot: az európai védelmi autonómia megteremtését.
Amerika lényegesen csökkenteni akarja európai katonai szerepvállalását. Figyeljünk csak oda: nem megszüntetni, hanem csökkenteni. Azaz továbbra is részese kíván lenni az európai biztonság garantálásának, katonai eszközökkel is, csak csökkentett módon.
Pontosan tudjuk, hogy igaza van. Európának minden lehetősége megvan arra, hogy gondoskodjon saját védelméről, néhány területet leszámítva. Biztos persze, hogy stratégiai nukleáris szinten Európa nem képes saját maga védelmére. Ez nem is lenne jó. Kérdezem azonban: tud valaki olyan autentikus amerikai megnyilvánulást mutatni, amelyben kétségbe vonják az amerikai nukleáris ernyő érvényességét?
Tehát nem siránkozni kell, hogy a gonosz amerikaiak cserben hagyják Európát, hanem – jó amerikai módra –
lehetőségnek tekinteni a kihívást, lehetőségnek arra, hogy ismét a saját talpunkra álljunk, sok évtized után, nem Amerika nélkül, hanem Amerikával együtt.
Nem kell megijedni a nyilvánvalóan túlzó 2027-es határidőtől. Valójában ez nem zsarolás, hanem annak tudatosítása, hogy 2027-ben Amerika felül fogja vizsgálni, tett-e Európa megfelelő lépéseket saját védelmének erősítése és az amerikai szerepvállalás tehermentesítése érdekében. Nem azt fogja vizsgálni, hogy ez a folyamat teljes mértékben végbement-e, hanem azt, hogy milyen lépések történtek ennek érdekében. És ha úgy találja, hogy ezek a helyes irányba tett, megfelelő és elegendő mennyiségű változást eredményeztek és folyamatokat indítottak be, akkor továbbra is partner lesz ebben a változásban.
Donald Trump ismét naggyá akarja tenni Amerikát: make America great again!
Kívánjunk neki sok sikert, mert ez Európa érdeke is. Segítsünk neki elsősorban azzal, hogy mi is ezt tesszük: let’s make Europe great again!
Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images
Jön az év vége, megkezdődött az állami pénzszórás
Plusz pénz jut gyógyszerekre és az MKIF koncessziójára.
Megtörte a csendet Zelenszkij: elkészült a béketerv legújabb verziója
Trump élesen kritizálta az ukrán elnököt a lassú válaszadás miatt.
Von der Leyen: Európának magának kell biztosítania a védelmét
Bejött volna Trump fenyegetőzése?
Trump újabb lehetséges vámot lengetett be
Ha szükséges.
Kiderült, hogyan sikerült megúsznia a puccsot az elnöknek - Külföldről siettek a segítségére
Sok kormánydöntési kísérletet láthattunk a régióban, de biztos, hogy ez volt a legfurcsább.
Trump megdöbbentő bejelenése: enyhítenek a környezetvédelmi előírásokon
Így akar segíteni a traktorgyártóknak.
Újabb szög a nemzetközi szervezet koporsójában - Megrohanták a rendőrök az ENSZ komplexumát
Adótartozás ürügyén léptek a hatóságok.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
Az el nem költött pénz (és annak elköltése) - könyvajánló
"...nem létezik elköltetlen pénz. Minden egyes centet elköltesz, amit valaha megkerestél. Minden dollárt elköltesz a bankszámládról, akár tudsz róla, akár nem. Az el nem költött... The post
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!