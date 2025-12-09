Ami a NATO elleni támadás előkészítését illeti, az teljes ostobaság. Ismét arra hívok fel mindenkit, hogy az elsődleges forrást, azaz elnökünket, (Vlagyimir) Putyint hallgassa meg
- mondta.
Reagált Merznek arra, a NATO fegyverkezése igazolására elhangzott kijelentésére is, miszerint Putyin a Szovjetunió feltámasztásáról álmodozik.
"Ez nem felel meg a valóságnak. Vlagyimir Putyin nem akarja helyreállítani a Szovjetuniót, mert ez lehetetlen. És ezt ő maga is többször elmondta. És erről beszélni azt jelenti, hogy valaki nem tiszteli a FÁK-beli és a fejlettebb integrációs formákban részt vevő partnereinket és szövetségeseinket. Úgy tűnik, hogy Merz úr nem tud ezekről" - nyilatkozott Kreml szóvivője.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
