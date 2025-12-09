Kiderült az igazság a koronavírus-vakcinákról: több millió ember adatait elemezték ki, meghökkentő eredményre jutottak a tudósok

A Francia Gyógyszer- és Egészségügyi Termékek Nemzeti Ügynökségének kutatói Laura Semenzato vezetésével kivételesen nagy mintán, 28,7 millió francia lakos adatait elemezték, akik közül 22,8 millióan kaptak mRNS vakcinát 2021 májusa és októbere között.
A kutatás különlegessége, hogy a teljes francia egészségügyi adatrendszerhez hozzáfértek, ahol minden lakos egyedi azonosítóval rendelkezik, amelyhez oltási státuszuk és egészségügyi eredményeik kapcsolódnak. Emellett a vizsgálat nem csupán a COVID-19 miatti halálozást, hanem minden halálokot figyelembe vett, és szokatlanul hosszú, 45 hónapos időtávon követte nyomon az alanyokat.
A tanulmány a 18-59 éves korosztályra fókuszált, és megállapította, hogy a nyers adatok szerint
az mRNS vakcinával oltottak körében 74 százalékkal alacsonyabb volt a COVID-19 miatti kórházi halálozás kockázata.
Az összhalálozást tekintve az oltottak 0,4 százaléka halt meg a közel négy év alatt, míg az oltatlanok körében ez az arány 0,6 százalék volt.
Fontos megjegyezni, hogy az oltott csoport tagjai átlagosan valamivel idősebbek voltak (kevesebb mint egy évvel), nagyobb arányban voltak nők, és gyakrabban rendelkeztek potenciálisan veszélyes kardiometabolikus állapotokkal (9,3 százalék szemben az oltatlanok 7,8 százalékával).
A kutatók az összes befolyásoló tényezőt figyelembe véve arra a következtetésre jutottak, hogy
az mRNS COVID-19 vakcináció 25 százalékkal alacsonyabb bármilyen okból bekövetkező halálozással járt együtt.
Az oltást követő első hat hónapban ez a különbség még nagyobb volt, 29 százalékos.
A szerzők megjegyzik, hogy a halálozási különbség nem kizárólag a vakcina védőhatásának tulajdonítható, mivel egyéb, ismeretlen tényezők is befolyásolhatták az eredményeket. Ennek ellenére, az oltottak körében tapasztalt alacsony halálozási arány alapján a vakcina jelentős életveszélyességére vonatkozó állítások minden korábbinál kevésbé tűnnek hihetőnek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Repedések lehetnek az ajtóknál - Kétezer Airbus vizsgálatát rendelték el
Új előírást adott ki az amerikai hatóság.
Már a saját béketervébe is beleköt Donald Trump: újabb kivetnivalót talált Zelenszkijben
Elég könnyű párhuzamot találni az amerikai elnök szavai és az oroszok állsápontja között.
Újabb céget vesz meg a 4iG
Online pénztárgépek, automaták, e-töltők adatkommunikációját végzi.
Történelmi lépés az építőiparban: öt nagy szervezet fogott össze, hogy megváltoztassa a magyar piacot
Érdekérvényesítés és közös szakmai álláspontok kialakítása a cél.
GLS–DPD együttműködés: bővülnek a csomagátvételi lehetőségek Magyarországon
Megállapodott a két cég.
Új gyógyszerrel törne be a Pfizer az elhízás elleni csodaszerek piacára
Egy kínai céggel kötött megállapodást.
Durván szétnyílt az olló az amerikai és európai gázárak között - ez áll a háttérben
Mi lesz így az európai szállítmányokkal?
Fordult a kocka: az Apple lesz a menedék az AI-lufi miatti félelmek közepette?
A korábbi gyengeség előnnyé vált.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
8 éve nem látott szinten a hitelkártya-tartozás
159,6 milliárd forint tartozása volt a magyaroknak a hitelkártyájukon októberben. Nyolc éve nem volt ilyen mértékű ez a tartozás hazánkban. A hitelkártya azonban nem mindig "rossz tartozás".
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
"A piac alulbecsli az inflációs tényezőket"
A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg – figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi.
GPS-ektől sportórákig - a Garmin újratervezésének története
A Garmin története tankönyvi példája annak, hogyan omlik össze egy egytermékes üzleti modell - és hogyan lehet mégis újraépíteni egy vállalatot. Volt idő, amikor a Garmin neve egyet jelentet
Meghosszabbított határidők a Technológia Plusz hitelprogramoknál
Marad a 0% kamat, több idő a döntésre.
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!