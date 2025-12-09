  • Megjelenítés
Kiderült az igazság a koronavírus-vakcinákról: több millió ember adatait elemezték ki, meghökkentő eredményre jutottak a tudósok
Globál

Kiderült az igazság a koronavírus-vakcinákról: több millió ember adatait elemezték ki, meghökkentő eredményre jutottak a tudósok

Portfolio
Egy friss kutatás szerint az mRNS COVID-19 vakcinával oltott fiatalok és középkorúak 74 százalékkal kisebb valószínűséggel haltak meg koronavírus-fertőzés következtében, és bármilyen okból bekövetkező halálozási arányuk is 25 százalékkal alacsonyabb volt, mint az oltatlanok körében - írta meg az IFL Science.

A Francia Gyógyszer- és Egészségügyi Termékek Nemzeti Ügynökségének kutatói Laura Semenzato vezetésével kivételesen nagy mintán, 28,7 millió francia lakos adatait elemezték, akik közül 22,8 millióan kaptak mRNS vakcinát 2021 májusa és októbere között.

A kutatás különlegessége, hogy a teljes francia egészségügyi adatrendszerhez hozzáfértek, ahol minden lakos egyedi azonosítóval rendelkezik, amelyhez oltási státuszuk és egészségügyi eredményeik kapcsolódnak. Emellett a vizsgálat nem csupán a COVID-19 miatti halálozást, hanem minden halálokot figyelembe vett, és szokatlanul hosszú, 45 hónapos időtávon követte nyomon az alanyokat.

A tanulmány a 18-59 éves korosztályra fókuszált, és megállapította, hogy a nyers adatok szerint

az mRNS vakcinával oltottak körében 74 százalékkal alacsonyabb volt a COVID-19 miatti kórházi halálozás kockázata.

Még több Globál

Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden

Megtámadták Oroszországot: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester

Már a saját béketervébe is beleköt Donald Trump: újabb kivetnivalót talált Zelenszkijben

Az összhalálozást tekintve az oltottak 0,4 százaléka halt meg a közel négy év alatt, míg az oltatlanok körében ez az arány 0,6 százalék volt.

Fontos megjegyezni, hogy az oltott csoport tagjai átlagosan valamivel idősebbek voltak (kevesebb mint egy évvel), nagyobb arányban voltak nők, és gyakrabban rendelkeztek potenciálisan veszélyes kardiometabolikus állapotokkal (9,3 százalék szemben az oltatlanok 7,8 százalékával).

A kutatók az összes befolyásoló tényezőt figyelembe véve arra a következtetésre jutottak, hogy

az mRNS COVID-19 vakcináció 25 százalékkal alacsonyabb bármilyen okból bekövetkező halálozással járt együtt.

Az oltást követő első hat hónapban ez a különbség még nagyobb volt, 29 százalékos.

A szerzők megjegyzik, hogy a halálozási különbség nem kizárólag a vakcina védőhatásának tulajdonítható, mivel egyéb, ismeretlen tényezők is befolyásolhatták az eredményeket. Ennek ellenére, az oltottak körében tapasztalt alacsony halálozási arány alapján a vakcina jelentős életveszélyességére vonatkozó állítások minden korábbinál kevésbé tűnnek hihetőnek.

Kapcsolódó cikkünk

Reménykeltő kutatás látott napvilágot: közel lehet a megoldás az orvostudomány egyik nagy problémájára

Újra berobbanóban a koronavírus-járvány, mindenkit az oltások felvételére buzdítanak

Félreverik a harangokat: Európába kerülhet a következő halálos vírus Afrikából

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kitálalt Zelenszkij embere: kényszerítő nyomás van az ukrán elnökön - Egyre rosszabbak a békefeltételek
Donald Trump: Nem ígértem pénzügyi védőpajzsot Orbán Viktornak
Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility