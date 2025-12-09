Kiderült az igazság a koronavírus-vakcinákról: több millió ember adatait elemezték ki, meghökkentő eredményre jutottak a tudósok

A Francia Gyógyszer- és Egészségügyi Termékek Nemzeti Ügynökségének kutatói Laura Semenzato vezetésével kivételesen nagy mintán, 28,7 millió francia lakos adatait elemezték, akik közül 22,8 millióan kaptak mRNS vakcinát 2021 májusa és októbere között.

A kutatás különlegessége, hogy a teljes francia egészségügyi adatrendszerhez hozzáfértek, ahol minden lakos egyedi azonosítóval rendelkezik, amelyhez oltási státuszuk és egészségügyi eredményeik kapcsolódnak. Emellett a vizsgálat nem csupán a COVID-19 miatti halálozást, hanem minden halálokot figyelembe vett, és szokatlanul hosszú, 45 hónapos időtávon követte nyomon az alanyokat.

A tanulmány a 18-59 éves korosztályra fókuszált, és megállapította, hogy a nyers adatok szerint

az mRNS vakcinával oltottak körében 74 százalékkal alacsonyabb volt a COVID-19 miatti kórházi halálozás kockázata.

Az összhalálozást tekintve az oltottak 0,4 százaléka halt meg a közel négy év alatt, míg az oltatlanok körében ez az arány 0,6 százalék volt.

Fontos megjegyezni, hogy az oltott csoport tagjai átlagosan valamivel idősebbek voltak (kevesebb mint egy évvel), nagyobb arányban voltak nők, és gyakrabban rendelkeztek potenciálisan veszélyes kardiometabolikus állapotokkal (9,3 százalék szemben az oltatlanok 7,8 százalékával).

A kutatók az összes befolyásoló tényezőt figyelembe véve arra a következtetésre jutottak, hogy

az mRNS COVID-19 vakcináció 25 százalékkal alacsonyabb bármilyen okból bekövetkező halálozással járt együtt.

Az oltást követő első hat hónapban ez a különbség még nagyobb volt, 29 százalékos.

A szerzők megjegyzik, hogy a halálozási különbség nem kizárólag a vakcina védőhatásának tulajdonítható, mivel egyéb, ismeretlen tényezők is befolyásolhatták az eredményeket. Ennek ellenére, az oltottak körében tapasztalt alacsony halálozási arány alapján a vakcina jelentős életveszélyességére vonatkozó állítások minden korábbinál kevésbé tűnnek hihetőnek.

