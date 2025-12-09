Kimondták a tudósok: van egy dolog, amivel jelentősen javíthatunk az életünkön - Örökre vége a folyamatos kimerültségnek

A Flinders Egyetem által vezetett tanulmány több mint 70 000 ember 28 millió napnyi egészségügyi adatát elemezte, és megállapította, hogy

a résztvevők kevesebb mint 13%-a teljesíti rendszeresen az ajánlott alvási és fizikai aktivitási célokat.

A kutatók három és fél éven át gyűjtöttek adatokat olyan fogyasztói egészségügyi eszközökről, amelyek az éjszakai alvást és a napi lépésszámot követték nyomon. Az eredmények szerint a legtöbb ember nem éri el a széles körben ajánlott 7-9 óra alvást és a napi legalább 8000 lépést.

Aggasztó, hogy a résztvevők közel 17%-a átlagosan kevesebb mint 7 órát aludt és 5000-nél kevesebb lépést tett naponta –

ez a kombináció magasabb krónikus betegségkockázattal, súlygyarapodással és mentális egészségügyi problémákkal jár.

Josh Fitton, a tanulmány vezető szerzője szerint az eredmények azt mutatják, hogy az alvás minősége és időtartama erősebben befolyásolja a következő napi fizikai aktivitást, mint fordítva.

Azt találtuk, hogy a jó éjszakai alvás – különösen a jó minőségű alvás – aktívabb napra készít fel"

– mondta Fitton.

Érdekes módon a kutatás azt is kimutatta, hogy nem a leghosszabb alvásidőtartam eredményezi a legnagyobb másnapi aktivitást. Az adatok szerint a napi 6-7 óra alvás kapcsolódott a legmagasabb másnapi lépésszámhoz, de a kutató hangsúlyozza, hogy az alvás minősége legalább olyan fontos, mint a mennyisége.

A tanulmány megkérdőjelezi a jelenlegi egészségügyi irányelvek realitását is.

Eredményeink megkérdőjelezik a prominens egészségügyi ajánlások valós kompatibilitását, és kiemelik, mennyire nehéz a legtöbb ember számára az aktív életmód és a jó alvás egyidejű megvalósítása"

– magyarázta Fitton.

Danny Eckert professzor, a tanulmány társszerzője szerint a munka, család és egyéb követelmények között egyensúlyozó emberek számára az alvásra való összpontosítás lehet az első lépés az egészségesebb, aktívabb élet felé.

Az alvás előtérbe helyezése lehet a leghatékonyabb módja annak, hogy növeljük energiánkat, motivációnkat és mozgásképességünket"

– állítja a professzor.

Azt javasolják végül, hogy alvás előtt csökkentsük a képernyő előtt töltött időt, alakítsunk ki konzisztens lefekvési rutint és hozzunk létre nyugodt körülményeket alváshoz az éjjeli pihenés minőségének javítása érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images