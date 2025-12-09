Kitálalt Zelenszkij embere: kényszerítő nyomás van az ukrán elnökön - Egyre rosszabbak a békefeltételek

Az ukrán elnökre egyre nagyobb nyomás nehezedik az Egyesült Államok részéről, hogy jelentős területi veszteségeket és egyéb engedményeket fogadjon el Donald Trump béketervében - állítja két ukrán tisztviselő az Axios hírportálnak.
Az ukrán fél szerint a jelenlegi amerikai terv bizonyos aspektusai Moszkvának kedveznek, és Washington sokkal erősebben presszionálja Zelenszkijt, mint Putyint.
Ezt egy amerikai tisztviselő tagadta, hangsúlyozva, hogy az USA Putyint is kérte követeléseinek enyhítésére.
A tárgyalások két fő kérdésre összpontosítanak:
- Oroszország követeli, hogy Ukrajna adja át a teljes Donbasz régiót, beleértve azokat a részeket is, amelyeket az orosz erők jelenleg nem ellenőriznek,
- valamint Ukrajna erős amerikai biztonsági garanciákat kér a jövőbeli orosz agresszió megakadályozására.
Egy ukrán tisztviselő szerint az amerikai békeajánlat Kijev szempontjából rosszabb lett, miután Trump tanácsadói, Steve Witkoff és Jared Kushner ötórás találkozót tartottak Putyinnal a Kremlben.
Úgy éreztük, az USA különböző módokon próbálja eladni nekünk az orosz vágyat, hogy megszerezzék az egész Donbaszt, és azt akarták, hogy Zelenszkij mindezt elfogadja a telefonhívás során"
- mondta az ukrán tisztviselő, utalva a hétvégi telefonhívásra, mely során Witkoff és Kushner Zelenszkijjel beszélt.
Az ukrán tisztviselő szerint az amerikai javaslat a korábbi változatoknál szigorúbb feltételeket tartalmazott olyan kérdésekben, mint a terület és a zaporizzsjai atomerőmű ellenőrzése, valamint megválaszolatlanul hagyott kulcsfontosságú kérdéseket a biztonsági garanciákkal kapcsolatban.
Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images
Olyan mesterterv készül, amitől komoly löketet kapna a brit gazdaság
Nagy szerepet szánnak a nyugdíjpénzeknek.
Itt a friss adat: egy éve nem történt ilyen a magyar árakkal!
Megjelent a friss adat.
Drasztikus jóslat érkezett: ha ez megtörténik, soha többé nem lesz havazás Magyarországon
A hómennyiség csökkenése gyakorlatilag visszafordíthatatlan.
Magyar üzleti misszió indult Moszkvába – energia és gyógyszeripar a fókuszban
Cél a jó startpozíció.
A Ford és a Renault közösen fog elektromos autót gyártani Európában
2028 elején kerülhet piacra az első modell.
Döntött Trump az Nvidia kínai chipértékesítéseiről, de egy komoly feltételt szabott
A H200-as mesterségesintelligencia-chipekre vonatkozóan.
Fellélegezhet Európa? - Szembement a törvényhozás a Pentagon tervével
Két éven belül így is komoly változások lesznek.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
Az el nem költött pénz (és annak elköltése) - könyvajánló
"...nem létezik elköltetlen pénz. Minden egyes centet elköltesz, amit valaha megkerestél. Minden dollárt elköltesz a bankszámládról, akár tudsz róla, akár nem. Az el nem költött... The post
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!