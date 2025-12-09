  • Megjelenítés
Kitálalt Zelenszkij embere: kényszerítő nyomás van az ukrán elnökön - Egyre rosszabbak a békefeltételek
Globál

Kitálalt Zelenszkij embere: kényszerítő nyomás van az ukrán elnökön - Egyre rosszabbak a békefeltételek

Portfolio
Az Egyesült Államok egyre nagyobb nyomást próbál gyakorolni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, hogy fogadja el az orosz követeléseknek megfelelő területveszteségeket a békéért cserébe - írta meg az Axios.

Az ukrán elnökre egyre nagyobb nyomás nehezedik az Egyesült Államok részéről, hogy jelentős területi veszteségeket és egyéb engedményeket fogadjon el Donald Trump béketervében - állítja két ukrán tisztviselő az Axios hírportálnak.

Az ukrán fél szerint a jelenlegi amerikai terv bizonyos aspektusai Moszkvának kedveznek, és Washington sokkal erősebben presszionálja Zelenszkijt, mint Putyint.

Ezt egy amerikai tisztviselő tagadta, hangsúlyozva, hogy az USA Putyint is kérte követeléseinek enyhítésére.

A tárgyalások két fő kérdésre összpontosítanak:

Még több Globál

Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden

Átlépett egy határt Putyin szövetségesének trükközése - Rendkívüli állapotot hirdettek a NATO-tagállamban

Hivatalosan is új vezetője van Csehországnak: letette az esküt a nagy visszatérő

  1. Oroszország követeli, hogy Ukrajna adja át a teljes Donbasz régiót, beleértve azokat a részeket is, amelyeket az orosz erők jelenleg nem ellenőriznek,
  2. valamint Ukrajna erős amerikai biztonsági garanciákat kér a jövőbeli orosz agresszió megakadályozására.

Egy ukrán tisztviselő szerint az amerikai békeajánlat Kijev szempontjából rosszabb lett, miután Trump tanácsadói, Steve Witkoff és Jared Kushner ötórás találkozót tartottak Putyinnal a Kremlben.

Úgy éreztük, az USA különböző módokon próbálja eladni nekünk az orosz vágyat, hogy megszerezzék az egész Donbaszt, és azt akarták, hogy Zelenszkij mindezt elfogadja a telefonhívás során"

- mondta az ukrán tisztviselő, utalva a hétvégi telefonhívásra, mely során Witkoff és Kushner Zelenszkijjel beszélt.

Az ukrán tisztviselő szerint az amerikai javaslat a korábbi változatoknál szigorúbb feltételeket tartalmazott olyan kérdésekben, mint a terület és a zaporizzsjai atomerőmű ellenőrzése, valamint megválaszolatlanul hagyott kulcsfontosságú kérdéseket a biztonsági garanciákkal kapcsolatban.

Kapcsolódó cikkünk

Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ébresztőt trombitáltak Európa fülébe: be kell látni, hogy Amerika már soha nem lesz a régi
Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden
Véget ér a példátlan küldetés: elindult utolsó útjára a világ egyik legnagyobb hadihajója
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility