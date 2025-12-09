Kitálalt Zelenszkij embere: kényszerítő nyomás van az ukrán elnökön - Egyre rosszabbak a békefeltételek

Az ukrán elnökre egyre nagyobb nyomás nehezedik az Egyesült Államok részéről, hogy jelentős területi veszteségeket és egyéb engedményeket fogadjon el Donald Trump béketervében - állítja két ukrán tisztviselő az Axios hírportálnak.

Az ukrán fél szerint a jelenlegi amerikai terv bizonyos aspektusai Moszkvának kedveznek, és Washington sokkal erősebben presszionálja Zelenszkijt, mint Putyint.

Ezt egy amerikai tisztviselő tagadta, hangsúlyozva, hogy az USA Putyint is kérte követeléseinek enyhítésére.

A tárgyalások két fő kérdésre összpontosítanak:

Oroszország követeli, hogy Ukrajna adja át a teljes Donbasz régiót, beleértve azokat a részeket is, amelyeket az orosz erők jelenleg nem ellenőriznek, valamint Ukrajna erős amerikai biztonsági garanciákat kér a jövőbeli orosz agresszió megakadályozására.

Egy ukrán tisztviselő szerint az amerikai békeajánlat Kijev szempontjából rosszabb lett, miután Trump tanácsadói, Steve Witkoff és Jared Kushner ötórás találkozót tartottak Putyinnal a Kremlben.

Úgy éreztük, az USA különböző módokon próbálja eladni nekünk az orosz vágyat, hogy megszerezzék az egész Donbaszt, és azt akarták, hogy Zelenszkij mindezt elfogadja a telefonhívás során"

- mondta az ukrán tisztviselő, utalva a hétvégi telefonhívásra, mely során Witkoff és Kushner Zelenszkijjel beszélt.

Az ukrán tisztviselő szerint az amerikai javaslat a korábbi változatoknál szigorúbb feltételeket tartalmazott olyan kérdésekben, mint a terület és a zaporizzsjai atomerőmű ellenőrzése, valamint megválaszolatlanul hagyott kulcsfontosságú kérdéseket a biztonsági garanciákkal kapcsolatban.

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images