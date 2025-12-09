  • Megjelenítés
Már a saját béketervébe is beleköt Donald Trump: újabb kivetnivalót talált Zelenszkijben
Globál

Már a saját béketervébe is beleköt Donald Trump: újabb kivetnivalót talált Zelenszkijben

Portfolio
Donald Trump szerint Ukrajnának új választásokat kellene tartania a háború ellenére, különben veszélybe kerülhet az ország demokratikus jellege - írta meg a New York Post.

Az amerikai elnök egy hétfői interjúban kijelentette, hogy Ukrajnának ideje lenne választásokat tartania az Oroszországgal folytatott háború közepette is. "Fontos időszak ez a választások megtartására" - nyilatkozta Trump a Politico riporterének, Dasha Burnsnek.

A háborút használják kifogásként arra, hogy ne tartsanak választást, de szerintem az ukrán népnek meg kellene adni ezt a választási lehetőséget

- tette hozzá az elnök.

Az ukrán alkotmány szerint a hadiállapot idején nem lehet választásokat tartani. Volodimir Zelenszkij elnök 2022 februárjában, az orosz invázió kezdetekor rendelte el a hadiállapotot. Normál körülmények között Zelenszkij és az ukrán parlament mandátuma 2024 májusában, illetve augusztusában járt volna le.

Még több Globál

Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden

Kiderült az igazság a koronavírus-vakcinákról: több millió ember adatait elemezték ki, meghökkentő eredményre jutottak a tudósok

Megtámadták Oroszországot: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester

Talán Zelenszkij nyerne, nem tudom, ki győzne. De már régóta nem tartottak választást. Demokráciáról beszélnek, de egy ponton túl ez már nem demokrácia többé

- fogalmazott Trump.

Háborús helyzetben teljesen bevett szokásnak számít a választások elnapolása. Ukrajna esetében a helyzetet számtalan tényező nehezíti az alkotmányon kívül is: az ország nemzetközileg elismert területének jelentős része orosz irányítás alatt áll, sok menekült van külföldön, a frontszolgálatot teljesítő katonák urnákhoz járulása közel lehetetlen. Trump legújabb kirohanása azért is érdekes, mert éppen az ő béketervében szerepel az, hogy Ukrajnában a háború lezárása utáni száz napban kell választásokat tartani.

Kapcsolódó cikkünk

Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden

Páros lábbal állt bele Zelenszkijbe Trump: "Szedd össze magad és fogadd el a valóságot!"

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Kitálalt Zelenszkij embere: kényszerítő nyomás van az ukrán elnökön - Egyre rosszabbak a békefeltételek
Donald Trump: Nem ígértem pénzügyi védőpajzsot Orbán Viktornak
Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility