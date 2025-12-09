Már a saját béketervébe is beleköt Donald Trump: újabb kivetnivalót talált Zelenszkijben

Az amerikai elnök egy hétfői interjúban kijelentette, hogy Ukrajnának ideje lenne választásokat tartania az Oroszországgal folytatott háború közepette is. "Fontos időszak ez a választások megtartására" - nyilatkozta Trump a Politico riporterének, Dasha Burnsnek.

A háborút használják kifogásként arra, hogy ne tartsanak választást, de szerintem az ukrán népnek meg kellene adni ezt a választási lehetőséget

- tette hozzá az elnök.

Az ukrán alkotmány szerint a hadiállapot idején nem lehet választásokat tartani. Volodimir Zelenszkij elnök 2022 februárjában, az orosz invázió kezdetekor rendelte el a hadiállapotot. Normál körülmények között Zelenszkij és az ukrán parlament mandátuma 2024 májusában, illetve augusztusában járt volna le.

Talán Zelenszkij nyerne, nem tudom, ki győzne. De már régóta nem tartottak választást. Demokráciáról beszélnek, de egy ponton túl ez már nem demokrácia többé

- fogalmazott Trump.

Háborús helyzetben teljesen bevett szokásnak számít a választások elnapolása. Ukrajna esetében a helyzetet számtalan tényező nehezíti az alkotmányon kívül is: az ország nemzetközileg elismert területének jelentős része orosz irányítás alatt áll, sok menekült van külföldön, a frontszolgálatot teljesítő katonák urnákhoz járulása közel lehetetlen. Trump legújabb kirohanása azért is érdekes, mert éppen az ő béketervében szerepel az, hogy Ukrajnában a háború lezárása utáni száz napban kell választásokat tartani.

