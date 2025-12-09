Összetalálkozott az ukrán UAV az oroszok szárazföldi drónjával - Ez elég nagyot szólt

Bár az ukrajnai harcok drónhadviselésének egyértelműen a repülő drónok (UAV-k) a sztárjai, a szárazföldön haladó, pilóta nélküli rendszerek is egyre nagyobb szerepet kapnak. Észak-Ukrajnában most összetalálkozott a két világ, ami szó szerint elég nagyot szólt.

A szárazföldi drónok koncepciója nem újkeletű, de az ukrajnai harcokban látványosan megugrott ezeknek az eszközöknek a száma. Bár a nagyobb UGV-k képesek fegyvereket is hordozni, általában utánpótlás, ritkábban sebesültek szállítására használják fel a pilóta nélküli gépeket.

Szumi régióban a közelmúltban egy orosz UGV valószínűleg éppen a határ közelében állomásozó alakulatoknak próbált meg lőszert szállítani (Szumiban az oroszok a határ mentén nagyjából egy tucat falut foglaltak el), amikor összetalálkozott az ukránok egyik FPV-drónjával. Az eredmény borítékolható volt.

This Russian ground delivery drone full of ammunition was struck by a FPV drone and torn apart. This happened somewhere in the Sumy region, Ukraine. pic.twitter.com/UuawGixGZH https://t.co/UuawGixGZH — (((Tendar))) (@Tendar) December 8, 2025

Az ukrán madár belerepült az orosz UGV-be, a detonáció pedig a szállított lőszert is berobbantotta, miszlikbe szakítva mind a két eszközt.

A kifejezetten szállításra használt szárazföldi drónok általában nem kapnak fegyverzetet, így teljesen védtelenek.

Címlapkép forrása: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/LightRocket via Getty Images. A címlapkép illusztráció, egy észt THeMIS UGV látható rajta.