Összetalálkozott az ukrán UAV az oroszok szárazföldi drónjával - Ez elég nagyot szólt

A szárazföldi drónok koncepciója nem újkeletű, de az ukrajnai harcokban látványosan megugrott ezeknek az eszközöknek a száma. Bár a nagyobb UGV-k képesek fegyvereket is hordozni, általában utánpótlás, ritkábban sebesültek szállítására használják fel a pilóta nélküli gépeket.
Szumi régióban a közelmúltban egy orosz UGV valószínűleg éppen a határ közelében állomásozó alakulatoknak próbált meg lőszert szállítani (Szumiban az oroszok a határ mentén nagyjából egy tucat falut foglaltak el), amikor összetalálkozott az ukránok egyik FPV-drónjával. Az eredmény borítékolható volt.
This Russian ground delivery drone full of ammunition was struck by a FPV drone and torn apart. This happened somewhere in the Sumy region, Ukraine. pic.twitter.com/UuawGixGZH https://t.co/UuawGixGZH— (((Tendar))) (@Tendar) December 8, 2025
Az ukrán madár belerepült az orosz UGV-be, a detonáció pedig a szállított lőszert is berobbantotta, miszlikbe szakítva mind a két eszközt.
A kifejezetten szállításra használt szárazföldi drónok általában nem kapnak fegyverzetet, így teljesen védtelenek.
Címlapkép forrása: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/LightRocket via Getty Images. A címlapkép illusztráció, egy észt THeMIS UGV látható rajta.
