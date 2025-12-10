  • Megjelenítés
Benyújtották a törvényjavaslatot: kiléptetnék Amerikát a NATO-ból – „Semmi szükség erre a hidegháborús maradványra”
Törvényjavaslatot nyújtott be az amerikai Kongresszusnak Thomas Massie republikánus képviselő, mellyel kiléptetné a NATO-ból az Egyesült Államokat.

A NATO egy hidegháborús maradvány. Ki kellene lépnünk a NATO-ból és a felszabadult pénzt a saját országunk védelmére kellene fordítanunk, nem pedig szocialista országok védelmére”

érvel a republikánus politikus.

Úgy látja,

a NATO a Szovjetunió ellensúlyozására jött létre, a Szovjetunió pedig 30 éve nem létezik, ezért semmi értelme a szervezet további működésének.

Amerika nem szabad, hogy a világ biztonsági takarója legyen – főleg, ha gazdag országok nem hajlandók pénzt áldozni saját védelmükre”

– érvel az amerikai politikus.

A javaslat felsőházi változatát Mike Lee republikánus szenátor a Szenátusnak is benyújtotta.

Nincs reális esély arra, hogy a Republikánus Párt radikális szárnyához sorolt Thomas Massie törvényjavaslatát el is fogadja az amerikai törvényhozás – az USA NATO-tagsága kétpárti támogatást élvez.

Címlapkép forrása: Tech. Sgt. Carly Kavish / Wikimedia Commons

