Egyetlen mondattal elintézték az oroszok a tűzszünet kérdését: brutális tél vár Ukrajnára

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pár napja felvetette egy részleges, energetikai létesítményekre korlátozott tűzszünet ötletét, a Kreml ma elutasította ezt, arra hivatkozva, hogy a konfliktus végleges rendezését akarják elérni.

Oroszország 2022 ősze óta folyamatosan támadja Ukrajna erőműveit, áramellátó infrastruktúráját nagy hatótávolságú fegyverekkel, azzal a céllal, hogy tönkretegyék az ukrán háttérország áramhálózatát, fűtéshálózatát a téli hónapokra. A legtöbb ukrán nagyvárosban jelenleg is minden nap több órás áramkimaradások vannak.

A Kreml ma bejelentette:

szó sem lehet tűzszünetről, ha Ukrajna nem köt békét Oroszországgal, a támadások folytatódni fognak.

Elsősorban és leginkább békén dolgozunk, nem tűzszüneten. Egy fenntartható, garantált, hosszútávú békén, a vonatkozó dokumentumok kidolgozása és aláírása a legfontosabb prioritásunk”

– indokolta ma délelőtt Dmitrij Peszkov.

A bejelentésről tudósító TASZSZ azzal is megvádolta Ukrajnát, hogy eddig szándékosan nem tartották be Oroszország részleges tűzszüneti moratóriumait.

