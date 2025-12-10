  • Megjelenítés
Kimondta Zelenszkij: Ukrajna lényegében feladja egyik legfontosabb háborús célját
Globál

Kimondta Zelenszkij: Ukrajna lényegében feladja egyik legfontosabb háborús célját

Portfolio
Ukrajna nem fogja tudni visszaszerezni a Krímet, mivel nem elég erős a hadserege és nem kap a katonai művelethez megfelelő támogatást – mondta tegnap este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A Krím kapcsán: nincs elég erőnk, hogy visszaszerezzük az ukrán Krím félszigetünket. Szerintem ezt el is mondtam Putyinnak, amikor először találkoztunk. Úgy gondolom, igazat mondtam, ma is őszinte akarok lenni: nincs elég erőnk hozzá, nincs elég támogatásunk”

– mondta az ukrán elnök.

Zelenszkij elnök és Vlagyimir Putyin orosz vezető 2019-ben találkoztak, Párizsban, hogy az akkor átmenetileg befagyott donyecki konfliktus lezárásáról tárgyaljanak.

Az ukrán elnök tegnap este arról is beszélt, hogy szeretné, ha Ukrajna NATO-taggá válna és szerinte ez lenne az igazságos lépés, de tisztában van vele, hogy a szövetség tagállamainak egy része, beleértve az USA-t, ezt most nem támogatják.

Még több Globál

Visszavonulót fújt az ukrán hadsereg, Zelenszkij kész teljesíteni Trump követelését - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Bejelentette Ukrajna: sikeres ellentámadásba kezdtek, kitolják az oroszokat Pokrovszkból

Megtámadták Moszkvát: órákon át dolgoztak a védelmi erők – Nem kímélték az orosz fővárost

Kapcsolódó cikkünk

Visszavonulót fújt az ukrán hadsereg, Zelenszkij kész teljesíteni Trump követelését - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Címlapkép forrása: Antonio Masiello/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Szertefoszlott a védőpajzs - mit csinál a forint?
Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden
Eldöntötte a Kreml, milyen sorsot szán Európának - Nyíltan elmondták, mit tervez Oroszország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility