Kimondta Zelenszkij: Ukrajna lényegében feladja egyik legfontosabb háborús célját

Ukrajna nem fogja tudni visszaszerezni a Krímet, mivel nem elég erős a hadserege és nem kap a katonai művelethez megfelelő támogatást – mondta tegnap este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A Krím kapcsán: nincs elég erőnk, hogy visszaszerezzük az ukrán Krím félszigetünket. Szerintem ezt el is mondtam Putyinnak, amikor először találkoztunk. Úgy gondolom, igazat mondtam, ma is őszinte akarok lenni: nincs elég erőnk hozzá, nincs elég támogatásunk”

– mondta az ukrán elnök.

Zelenszkij elnök és Vlagyimir Putyin orosz vezető 2019-ben találkoztak, Párizsban, hogy az akkor átmenetileg befagyott donyecki konfliktus lezárásáról tárgyaljanak.

Az ukrán elnök tegnap este arról is beszélt, hogy szeretné, ha Ukrajna NATO-taggá válna és szerinte ez lenne az igazságos lépés, de tisztában van vele, hogy a szövetség tagállamainak egy része, beleértve az USA-t, ezt most nem támogatják.

Címlapkép forrása: Antonio Masiello/Getty Images