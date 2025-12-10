Kiosztotta Donald Trumpot a pápa: "megpróbálja szétszakítani, ami összetartozik"

A pápa kedden újságíróknak nyilatkozott, miután találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki újabb európai körúton igyekszik támogatást szerezni Kijevnek. Az amerikai származású egyházfő elmondta, hogy megbeszélésükön szó esett a tűzszünet szükségességéről és a Vatikán erőfeszítéseiről az orosz hatóságok által elvitt ukrán gyermekek hazatérésének elősegítésére.

A találkozó után Leó pápa határozottan kijelentette, hogy

úgy látja, Európa szerepe kulcsfontosságú kell hogy legyen bármilyen békemegállapodásban.

Irreális békemegállapodást keresni Európa bevonása nélkül, hiszen a háború Európában zajlik. Biztonsági garanciákra van szükség mind a jelenre, mind a jövőre nézve. Európának ennek részének kell lennie, és sajnos nem mindenki érti ezt, de úgy gondolom, ez nagyszerű lehetőség az európai vezetőknek, hogy egyesüljenek és közösen keressenek megoldást"

- fogalmazott.

A pápa az amerikai béketervről szóló kérdésre válaszolva általánosságban a Trump-adminisztráció Európához való hozzáállására is reagált.

Leó pápa szerint a Trump-adminisztráció cselekedetei, illetve az új amerikai védelmi stratégia "hatalmas változást jelentenének abban, ami sok-sok éven át valódi szövetség volt Európa és az Egyesült Államok között". Hozzátette, hogy Donald Trump amerikai elnök egyes megjegyzései arra utalnak, hogy

megpróbálja szétszakítani azt, aminek szerintem ma és a jövőben is szövetségnek kell lennie."

Leó pápa most harmadszor találkozott Zelenszkijjel, és legalább egyszer telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.

Címlapkép forrása: Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images