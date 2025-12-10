Kiosztotta Donald Trumpot a pápa: "megpróbálja szétszakítani, ami összetartozik"

A pápa kedden újságíróknak nyilatkozott, miután találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki újabb európai körúton igyekszik támogatást szerezni Kijevnek. Az amerikai származású egyházfő elmondta, hogy megbeszélésükön szó esett a tűzszünet szükségességéről és a Vatikán erőfeszítéseiről az orosz hatóságok által elvitt ukrán gyermekek hazatérésének elősegítésére.
A találkozó után Leó pápa határozottan kijelentette, hogy
úgy látja, Európa szerepe kulcsfontosságú kell hogy legyen bármilyen békemegállapodásban.
Irreális békemegállapodást keresni Európa bevonása nélkül, hiszen a háború Európában zajlik. Biztonsági garanciákra van szükség mind a jelenre, mind a jövőre nézve. Európának ennek részének kell lennie, és sajnos nem mindenki érti ezt, de úgy gondolom, ez nagyszerű lehetőség az európai vezetőknek, hogy egyesüljenek és közösen keressenek megoldást"
- fogalmazott.
A pápa az amerikai béketervről szóló kérdésre válaszolva általánosságban a Trump-adminisztráció Európához való hozzáállására is reagált.
Leó pápa szerint a Trump-adminisztráció cselekedetei, illetve az új amerikai védelmi stratégia "hatalmas változást jelentenének abban, ami sok-sok éven át valódi szövetség volt Európa és az Egyesült Államok között". Hozzátette, hogy Donald Trump amerikai elnök egyes megjegyzései arra utalnak, hogy
megpróbálja szétszakítani azt, aminek szerintem ma és a jövőben is szövetségnek kell lennie."
Leó pápa most harmadszor találkozott Zelenszkijjel, és legalább egyszer telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.
Címlapkép forrása: Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images
Kiszivárgott Elon Musk következő lépése, befektetőtársalat keres
A SpaceX-et érinti.
Franciaország a szakadék szélén: 13 szavazattal mentette meg magát a kormány, de a végső csata még hátravan
Átment a tb-költségvetés a törvényhozáson.
Bejelentették a szörnyű hírt: 2025-ben történik meg az, amitől a tudósok évek óta tartanak
Friss jelentés érkezett az EU-ból.
Kész, vége: betiltották a közösségi média használatát ebben az országban
A 16 év alattiaknak.
Váratlan fordulat: választást tarthatnak Ukrajnában, de van egy csavar a történetben
Volodimir Zelenszkij jelentette be.
Tragédia Ukrajnában: halálos baleset érte a brit katonát
Távol a frontvonaltól.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
8 éve nem látott szinten a hitelkártya-tartozás
159,6 milliárd forint tartozása volt a magyaroknak a hitelkártyájukon októberben. Nyolc éve nem volt ilyen mértékű ez a tartozás hazánkban. A hitelkártya azonban nem mindig "rossz tartozás".
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
"A piac alulbecsli az inflációs tényezőket"
A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg – figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi.
GPS-ektől sportórákig - a Garmin újratervezésének története
A Garmin története tankönyvi példája annak, hogyan omlik össze egy egytermékes üzleti modell - és hogyan lehet mégis újraépíteni egy vállalatot. Volt idő, amikor a Garmin neve egyet jelentet
Meghosszabbított határidők a Technológia Plusz hitelprogramoknál
Marad a 0% kamat, több idő a döntésre.
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiszerethetnek a magyarok a Revolutból, csúnya pofon érkezett
A falvakat nem szórja tele ATM-ekkel a litván neobank.
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.