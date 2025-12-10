  • Megjelenítés
Kiosztotta Donald Trumpot a pápa:
Globál

Kiosztotta Donald Trumpot a pápa: "megpróbálja szétszakítani, ami összetartozik"

Portfolio
XIV. Leó pápa arról beszélt tegnap este, hogy szerinte Európának szerepet kell kapnia az ukrajnai béketárgyalásokban, és bírálta a Trump-adminisztráció törekvéseit, amelyek szerinte az USA és Európa közötti szövetség megbontására irányulnak - közölte az AP News.

A pápa kedden újságíróknak nyilatkozott, miután találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki újabb európai körúton igyekszik támogatást szerezni Kijevnek. Az amerikai származású egyházfő elmondta, hogy megbeszélésükön szó esett a tűzszünet szükségességéről és a Vatikán erőfeszítéseiről az orosz hatóságok által elvitt ukrán gyermekek hazatérésének elősegítésére.

A találkozó után Leó pápa határozottan kijelentette, hogy

úgy látja, Európa szerepe kulcsfontosságú kell hogy legyen bármilyen békemegállapodásban.

Irreális békemegállapodást keresni Európa bevonása nélkül, hiszen a háború Európában zajlik. Biztonsági garanciákra van szükség mind a jelenre, mind a jövőre nézve. Európának ennek részének kell lennie, és sajnos nem mindenki érti ezt, de úgy gondolom, ez nagyszerű lehetőség az európai vezetőknek, hogy egyesüljenek és közösen keressenek megoldást"

Még több Globál

Visszavonulót fújt az ukrán hadsereg, Zelenszkij kész teljesíteni Trump követelését - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Bejelentette Ukrajna: sikeres ellentámadásba kezdtek, kitolják az oroszokat Pokrovszkból

Megtámadták Moszkvát: órákon át dolgoztak a védelmi erők – Nem kímélték az orosz fővárost

- fogalmazott.

A pápa az amerikai béketervről szóló kérdésre válaszolva általánosságban a Trump-adminisztráció Európához való hozzáállására is reagált.

Leó pápa szerint a Trump-adminisztráció cselekedetei, illetve az új amerikai védelmi stratégia "hatalmas változást jelentenének abban, ami sok-sok éven át valódi szövetség volt Európa és az Egyesült Államok között". Hozzátette, hogy Donald Trump amerikai elnök egyes megjegyzései arra utalnak, hogy

megpróbálja szétszakítani azt, aminek szerintem ma és a jövőben is szövetségnek kell lennie."

Leó pápa most harmadszor találkozott Zelenszkijjel, és legalább egyszer telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.

Kapcsolódó cikkünk

Visszavonulót fújt az ukrán hadsereg, Zelenszkij kész teljesíteni Trump követelését - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Címlapkép forrása: Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Szertefoszlott a védőpajzs - mit csinál a forint?
Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden
Eldöntötte a Kreml, milyen sorsot szán Európának - Nyíltan elmondták, mit tervez Oroszország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility