Kirobbant az újabb háborús konfliktus: félmillió ember menekül a harcok elől
Kirobbant az újabb háborús konfliktus: félmillió ember menekül a harcok elől

MTI
Több mint félmillió embert evakuáltak Thaiföld és Kambodzsa határvidékéről a két szomszédos ország között az utóbbi napokban ismét kirobbant heves harcok miatt - jelentették be szerdán a két ország hatóságai.

Surasant Kongsiri, a thaiföldi védelmi minisztérium szóvivője egy szerdai sajtótájékoztatón elmondta, hogy biztonságuk érdekében

több mint 400 ezer civilt evakuáltak a harcok közeléből.

A thaiföldi média közlése szerint az összecsapások miatt átmenetileg több mint 800 iskolát és számos kórházat kellett bezárni a határ közelében fekvő tartományokban.

Maly Socheata, a kambodzsai védelmi minisztérium szóvivője pedig kedden este arról számolt be, hogy összesen több mint százezer ember, 20 ezer család menekült el a határvidékről.

A kambodzsai és thaiföldi hatóságok legfrissebb adatai szerint vasárnap óta már 11 halálos áldozata volt a kiújult harcoknak: hét kambodzsai és négy thaiföldi katona halt meg.

A felek Donald Trump amerikai elnök közvetítésével október végén írtak alá tűzszüneti megállapodást, ám ezt azóta felfüggesztették. A két délkelet-ázsiai ország között a 800 kilométeres közös határon területi viták vezettek a fegyveres összecsapások ismételt kirobbanásához.

Címlapkép forrása: Valeria Mongelli/Anadolu via Getty Images

