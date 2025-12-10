  • Megjelenítés
Ukrajna elkészült a béketerv módosításával, egyúttal figyelmeztette az Egyesült Államokat

Ukrajna visszaküldte Washingtonnak a módosított, immár 20 pontos békejavaslatát, miután Volodimir Zelenszkij szerint sikerült kiszedni belőle több, „egyértelműen Ukrajna-ellenes” elemet. Az elnök közben a parlamenttel a hadiállapot alatti választások feltételeiről is egyeztetett, miközben arra figyelmeztetett: a szövetségesek, köztük az Egyesült Államok részéről érkező nyomás csak tovább bonyolítja a helyzetet.

Ukrajna mostanra hivatalosan is visszaküldte a módosított tervet Washingtonnak a Bloomberg értesülése szerint. Volodimir Zelenszkij szerint az Ukrajna által módosított békejavaslatot alkotó 20 pont „alapvető dokumentumot” képez.

Az eredeti amerikai tervezet – amelyet a múlt hónapban széles körben kiszivárogtattak a sajtónak – 28 pontot tartalmazott, és sokak szerint inkább Oroszországnak kedvezett. Ukrajna ezután több kulcsfontosságú pont módosítására törekedett – köztük a területi kérdésekre és a biztonsági garanciákra vonatkozó részekre –, miután konzultált amerikai és európai tárgyalókkal.

Zelenszkij elmondása szerint az új javaslat immár 20 pontból áll, miután néhány „egyértelműen Ukrajna-ellenes pontot eltávolítottak”. Éjszakai beszédében az ukrán elnök hozzátette: az ország két további dokumentumot is előkészít. Az egyik az Egyesült Államokkal kötendő biztonsági garanciákról szól, a másik pedig a gazdaság és az újjáépítés témáját dolgozza fel.

Volodimir Zelenszkij szerdán a parlamentben egyeztetett a választások megtartásának jogi és gyakorlati feltételeiről is, egyúttal arra kérte külföldi partnereit, köztük az Egyesült Államokat, hogy ne bonyolítsák tovább a helyzetet nyomásgyakorlással.

Zelenszkij kedden még úgy nyilatkozott, hogy három hónapon belül kész lenne választásokat kiírni, ha Washington és a többi szövetséges garantálja a voksolás biztonságát. Ezzel Donald Trump amerikai elnök megjegyzésére reagált, aki azt sugallta, hogy Kijev a háborút használja ürügyként a választások elhalasztására.

Az ukrán elnök esti videóüzenetében hangsúlyozta: érdemi egyeztetést folytatott a képviselőkkel, és nem engedi, hogy bárki spekulációkat fogalmazzon meg Ukrajnával szemben. Hozzátette: ha a partnerek, különösen Washington, ilyen sokat és ennyire konkrétan beszélnek a hadiállapot alatti választásokról, akkor Ukrajnának minden felmerülő kérdésre és kételyre jogi választ kell adnia.

A hadiállapot idején a törvény tiltja a választások megtartását. Zelenszkij államfői megbízatása hivatalosan tavaly lejárt. Vlagyimir Putyin orosz elnök régóta "illegitim" tárgyalópartnernek nevezi őt, éppen a választások elmaradása miatt.

Az ukrán vezetés mindeddig elutasította a háború alatti voksolás gondolatát. Érvelésük szerint a folyamatos orosz légitámadások, a fronton harcoló csaknem egymillió katona és a több millió menekült mellett a választások technikailag és biztonságilag nem kivitelezhetők. Ukrajna jelenleg erős biztonsági garanciákat szeretne kieszközölni szövetségeseitől, a háborút lezáró megállapodás részeként.

Forrás: Reuters

