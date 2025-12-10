Ukrajna elkészült a béketerv módosításával, egyúttal figyelmeztette az Egyesült Államokat
Ukrajna mostanra hivatalosan is visszaküldte a módosított tervet Washingtonnak a Bloomberg értesülése szerint. Volodimir Zelenszkij szerint az Ukrajna által módosított békejavaslatot alkotó 20 pont „alapvető dokumentumot” képez.
Az eredeti amerikai tervezet – amelyet a múlt hónapban széles körben kiszivárogtattak a sajtónak – 28 pontot tartalmazott, és sokak szerint inkább Oroszországnak kedvezett. Ukrajna ezután több kulcsfontosságú pont módosítására törekedett – köztük a területi kérdésekre és a biztonsági garanciákra vonatkozó részekre –, miután konzultált amerikai és európai tárgyalókkal.
Zelenszkij elmondása szerint az új javaslat immár 20 pontból áll, miután néhány „egyértelműen Ukrajna-ellenes pontot eltávolítottak”. Éjszakai beszédében az ukrán elnök hozzátette: az ország két további dokumentumot is előkészít. Az egyik az Egyesült Államokkal kötendő biztonsági garanciákról szól, a másik pedig a gazdaság és az újjáépítés témáját dolgozza fel.
Volodimir Zelenszkij szerdán a parlamentben egyeztetett a választások megtartásának jogi és gyakorlati feltételeiről is, egyúttal arra kérte külföldi partnereit, köztük az Egyesült Államokat, hogy ne bonyolítsák tovább a helyzetet nyomásgyakorlással.
Zelenszkij kedden még úgy nyilatkozott, hogy három hónapon belül kész lenne választásokat kiírni, ha Washington és a többi szövetséges garantálja a voksolás biztonságát. Ezzel Donald Trump amerikai elnök megjegyzésére reagált, aki azt sugallta, hogy Kijev a háborút használja ürügyként a választások elhalasztására.
Az ukrán elnök esti videóüzenetében hangsúlyozta: érdemi egyeztetést folytatott a képviselőkkel, és nem engedi, hogy bárki spekulációkat fogalmazzon meg Ukrajnával szemben. Hozzátette: ha a partnerek, különösen Washington, ilyen sokat és ennyire konkrétan beszélnek a hadiállapot alatti választásokról, akkor Ukrajnának minden felmerülő kérdésre és kételyre jogi választ kell adnia.
A hadiállapot idején a törvény tiltja a választások megtartását. Zelenszkij államfői megbízatása hivatalosan tavaly lejárt. Vlagyimir Putyin orosz elnök régóta "illegitim" tárgyalópartnernek nevezi őt, éppen a választások elmaradása miatt.
Az ukrán vezetés mindeddig elutasította a háború alatti voksolás gondolatát. Érvelésük szerint a folyamatos orosz légitámadások, a fronton harcoló csaknem egymillió katona és a több millió menekült mellett a választások technikailag és biztonságilag nem kivitelezhetők. Ukrajna jelenleg erős biztonsági garanciákat szeretne kieszközölni szövetségeseitől, a háborút lezáró megállapodás részeként.
Forrás: Reuters
Kőkemény üzenetet küldtek Amerikában: "Gyerekek fognak meghalni!"
Teljesen kiborultak a szakemberek.
Az Egyesült Államok lefoglalt egy olajszállító tankert Venezuela partjainál
Eszkalálódik a feszültség.
Megfejtették a kutatók, hogy mi okozza a Pfizer-vakcina rettegett mellékhatását
A Covid elleni mRNS-vakcináknál jelentkezett ritkán.
Kiderült, mennyivel nőhetnek a fizetések jövőre
Javában zajlik a bértervezés.
Átvette a Nobel-díjat Krasznahorkai László
Ma Stockholmban.
Segélyhitelt adna a kormány Budapestnek, de Karácsony nem kér belőle
A hitelből lehetne fizetni 27 ezer ember bérét, cserébe szoros kormányzati kontroll jönne.
10-20 éven belül az űrből irányíthatják a mesterséges intelligenciát
Musk is Bezos is dolgozik rajta.
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
Támogatás jöhet napelemes tárolókra hamarosan
Vissza nem térítendő támogatás indul hamarosan, melyből a háztartások a napelemekhez kapcsolódó tárolót telepíthetnek. A programra szánt keretösszeg 100 milliárd forint, egy igénylő 2,5 m
A dollárválság mítosza: miért nem rendült meg a dollár iránti bizalom?
A 2025 első félévében látványosan gyengülő dollár valóban a globális bizalom megrendülését jelzi, vagy inkább átmeneti piaci folyamatok eredménye? A gyengülő árfolyam, úgy tűnik, nem.
Viszlát T1041, üdv 08E - Új korszak a jogviszony-bejelentésben
2026. január 1-jével egy jelentős változás lép életbe a foglalkoztatói adminisztrációban: a jól ismert T1041-es jogviszony bejelentő nyomtatvány átadja helyét a 08E adatlapnak. A bejelentő
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az AI-láz árnyoldala: kilőttek a technológiai cégek CDS-felárai
Az elmúlt hónapokban látványos és szokatlan mozgások jelentek meg a hitelkockázati piacokon: több nagy technológiai és különösen AI-érintett vállalat CDS-felára hirtelen, rövid idő alatt
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
"A piac alulbecsli az inflációs tényezőket"
A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg – figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi.
Indulhat a nagy roham az ingyenpénzért – 40 ezer család érintett
Mire lehet elég a 2,5 millió forint?
Kiszerethetnek a magyarok a Revolutból, csúnya pofon érkezett
A falvakat nem szórja tele ATM-ekkel a litván neobank.
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!