Visszavonulót fújt az ukrán hadsereg, Moszkva folyamatos támadás alatt - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Megint razziázik a NABU
Az ukrán korrupció-ellenes hivatal most az adóhatóságnál tart ellenőrzést: öt ukrán megyében is razziáznak a NABU emberei.
A korrupció-ellenes hivatal emberei az Enerhoatom körüli ügy miatt szálltak ki.
Hatalmas erősítést kaphat hamarosan Ukrajna: az összes MiG-29-es vadászgépét átadná egy európai ország
Lengyelország arról tárgyal Ukrajnával, hogy átadnák nekik az összes MiG-29-es vadászgépüket, modern ukrán dróntechnológiáért cserébe - jelentette be Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter a Reuters cikke szerint.
Folyamatos támadás alatt Moszkva
A déli órákban újabb ukrán UAV-t lőtt le a moszkvai légvédelem: az orosz fővárost hajnalban, reggel, délelőtt is folyamatosan támadták az ukrán drónerők.
A nap folyamán a polgármester eddig legalább hét pilóta nélküli repülőgép lelövését jelentette.
(TASZSZ nyomán)
Egyetlen mondattal elintézték az oroszok a tűzszünet kérdését: brutális tél vár Ukrajnára
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pár napja felvetette egy részleges, energetikai létesítményekre korlátozott tűzszünet ötletét, a Kreml ma elutasította ezt, arra hivatkozva, hogy a konfliktus végleges rendezését akarják elérni.
Orbán Viktor vétója előtt betonozhatják be az USA tervét is keresztbehúzó ukrán hitelt
Az Európai Unió tagállamai még az egy hét múlva esedékes csúcstalálkozó előtt, gyorsított eljárásban készülnek dönteni az akár 210 milliárd eurós értékű orosz állami vagyon határozatlan idejű immobilizálásáról. Eddig a zárolást félévente meg kellett újítani, így mindig megvolt a lehetőség arra, hogy Orbán Viktor vétója hirtelen felszabadítsa azokat. Ez lehet az egyik legfontosabb aggálya Belgiumnak, ahol a lefoglalt orosz vagyonok messze legnagyobb része van, így elsősorban azt használnák fedezetnek ahhoz a jóvátételi hitelhez, amelyből az elkövetkező évekre finanszíroznák Ukrajna működését és védelmét is. Ha sikerül a terv, azzal nem csak Oroszország helyzetét nehezítenék meg jelentősen, hanem az amerikai béketerv részeit is jó időre ellehetetlenítenék.
Benyújtották a törvényjavaslatot: kiléptetnék Amerikát a NATO-ból – „Semmi szükség erre a hidegháborús maradványra”
Törvényjavaslatot nyújtott be az amerikai Kongresszusnak Thomas Massie republikánus képviselő, mellyel kiléptetné a NATO-ból az Egyesült Államokat.
Kiszivárgott a legújabb ukrajnai béketerv: ez sokaknak nem fog tetszeni - Trump állítólag Magyarország ellenállására is számít
Nyilvánosan közzétette David Ignatius neves amerikai külpolitikai újságíró, mit tud amerikai és ukrán forrásokból az ukrajnai háborút lezárni hivatott béketerv jelenlegi komponenseiről.
Teljesítené Zelenszkij Putyin egyik legnagyobb kérését, de Moszkva máris elégedetlenkedik
Tegnap kijelentette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy hajlandó lenne akár háborús időbene is választásokat tartani Ukrajnában, Moszkva máris arról kezdett el kommunikálni, hogy bármi lesz, ennek az eredményét nem fogadják majd el.
Ukrán jelentés
Megérkezett az ukrán katonai vezérkar reggeli jelentése: 177 szárazföldi ütközetet vívtak az oroszokkal egy nap alatt, a harcok epicentruma továbbra is Pokrovszk és térsége.
Bejelentette Ukrajna: sikeres ellentámadásba kezdtek, kitolják az oroszokat Pokrovszkból
Ukrajna katonái elkezdték visszafoglalni Pokrovszkot, a városban november óta 13 négyzetkilométernyi területet szereztek vissza – állítja Olekszandr Szirszkij, az ukrán haderő főparancsnoka a Kyiv Independent cikke szerint.
Megtámadták Moszkvát: órákon át dolgoztak a védelmi erők – Nem kímélték az orosz fővárost
Ma reggel több ukrán drónt is lelőtt az orosz légvédelem Moszkva körül – erről Szergej Szobjanin, a város polgármestere számolt be a TASZSZ szerint.
Kimondta Zelenszkij: Ukrajna lényegében feladja egyik legfontosabb háborús célját
Ukrajna nem fogja tudni visszaszerezni a Krímet, mivel nem elég erős a hadserege és nem kap a katonai művelethez megfelelő támogatást – mondta tegnap este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Visszavonulót fújt az ukrán hadsereg, Zelenszkij kész teljesíteni Trump követelését - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Önkéntes visszahívást jelentett be a Nestlé
Elővigyázatossági okokból visszahívnak több csecsemőtápszert.
Meglepetést okozott az európai gazdaság – Lagarda örömhírt jelentett be
A várakozásokat felülmúló az EU növekedése.
Ügyet intézne? Minden magyarnak üzent a minisztérium
Fontos határidőket tettek közzé.
Második nekifutás: új intézményt vezet be a versenyjogba a magyar jogalkotó
A Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda versenyjogi szakjogászainak cikke.
Több építőipari kartellgyanút is vizsgál a GVH
Az ÉVOSZ évzáró közgyűlésén beszélt a GVH és az MNB elnöke.
Épp landolni készült az Il-76-os, amikor megtörtént a tragédia – Több kérdőjel is van
Egy ismert újságíró rokona is a gépen volt.
Csődközelben Budapest: ilyen feltételekkel adna hitelt a kormány
Szigorúak az elvárások.
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
Támogatás jöhet napelemes tárolókra hamarosan
Vissza nem térítendő támogatás indul hamarosan, melyből a háztartások a napelemekhez kapcsolódó tárolót telepíthetnek. A programra szánt keretösszeg 100 milliárd forint, egy igénylő 2,5 m
A dollárválság mítosza: miért nem rendült meg a dollár iránti bizalom?
A 2025 első félévében látványosan gyengülő dollár valóban a globális bizalom megrendülését jelzi, vagy inkább átmeneti piaci folyamatok eredménye? A gyengülő árfolyam, úgy tűnik, nem.
Viszlát T1041, üdv 08E - Új korszak a jogviszony-bejelentésben
2026. január 1-jével egy jelentős változás lép életbe a foglalkoztatói adminisztrációban: a jól ismert T1041-es jogviszony bejelentő nyomtatvány átadja helyét a 08E adatlapnak. A bejelentő
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az AI-láz árnyoldala: kilőttek a technológiai cégek CDS-felárai
Az elmúlt hónapokban látványos és szokatlan mozgások jelentek meg a hitelkockázati piacokon: több nagy technológiai és különösen AI-érintett vállalat CDS-felára hirtelen, rövid idő alatt
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
"A piac alulbecsli az inflációs tényezőket"
A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg – figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi.
Kiszerethetnek a magyarok a Revolutból, csúnya pofon érkezett
A falvakat nem szórja tele ATM-ekkel a litván neobank.
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.
