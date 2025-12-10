  • Megjelenítés
FONTOS 2026-ban is hatalmas devizaeladósodással készül Magyarország
Visszavonulót fújt az ukrán hadsereg, Moszkva folyamatos támadás alatt - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Visszavonulót fújt az ukrán hadsereg, Moszkva folyamatos támadás alatt - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap kijelentette: készen áll választásokat tartani, ha ehhez segítséget kap szövetségeseitől. Pokrovszk térségében elkezdett az ukrán haderő visszavonulni "előnyösebb pozíciókba," de a város feladását továbbra is tagadják. Az orosz katonák közben Liman és Huljajpole kapuit döngetik. A nap folyamán többször is ukrán dróntámadások érték Moszkvát. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
Megint razziázik a NABU

Az ukrán korrupció-ellenes hivatal most az adóhatóságnál tart ellenőrzést: öt ukrán megyében is razziáznak a NABU emberei.

A korrupció-ellenes hivatal emberei az Enerhoatom körüli ügy miatt szálltak ki.

Hatalmas erősítést kaphat hamarosan Ukrajna: az összes MiG-29-es vadászgépét átadná egy európai ország

Lengyelország arról tárgyal Ukrajnával, hogy átadnák nekik az összes MiG-29-es vadászgépüket, modern ukrán dróntechnológiáért cserébe - jelentette be Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter a Reuters cikke szerint.

Hatalmas erősítést kaphat hamarosan Ukrajna: az összes MiG-29-es vadászgépét átadná egy európai ország
Folyamatos támadás alatt Moszkva

A déli órákban újabb ukrán UAV-t lőtt le a moszkvai légvédelem: az orosz fővárost hajnalban, reggel, délelőtt is folyamatosan támadták az ukrán drónerők.

A nap folyamán a polgármester eddig legalább hét pilóta nélküli repülőgép lelövését jelentette.

(TASZSZ nyomán)

Egyetlen mondattal elintézték az oroszok a tűzszünet kérdését: brutális tél vár Ukrajnára

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pár napja felvetette egy részleges, energetikai létesítményekre korlátozott tűzszünet ötletét, a Kreml ma elutasította ezt, arra hivatkozva, hogy a konfliktus végleges rendezését akarják elérni.

Egyetlen mondattal elintézték az oroszok a tűzszünet kérdését: brutális tél vár Ukrajnára
Orbán Viktor vétója előtt betonozhatják be az USA tervét is keresztbehúzó ukrán hitelt

Az Európai Unió tagállamai még az egy hét múlva esedékes csúcstalálkozó előtt, gyorsított eljárásban készülnek dönteni az akár 210 milliárd eurós értékű orosz állami vagyon határozatlan idejű immobilizálásáról. Eddig a zárolást félévente meg kellett újítani, így mindig megvolt a lehetőség arra, hogy Orbán Viktor vétója hirtelen felszabadítsa azokat. Ez lehet az egyik legfontosabb aggálya Belgiumnak, ahol a lefoglalt orosz vagyonok messze legnagyobb része van, így elsősorban azt használnák fedezetnek ahhoz a jóvátételi hitelhez, amelyből az elkövetkező évekre finanszíroznák Ukrajna működését és védelmét is. Ha sikerül a terv, azzal nem csak Oroszország helyzetét nehezítenék meg jelentősen, hanem az amerikai béketerv részeit is jó időre ellehetetlenítenék.

Orbán Viktor vétója előtt betonozhatják be az USA tervét is keresztbehúzó ukrán hitelt
Benyújtották a törvényjavaslatot: kiléptetnék Amerikát a NATO-ból – „Semmi szükség erre a hidegháborús maradványra”

Törvényjavaslatot nyújtott be az amerikai Kongresszusnak Thomas Massie republikánus képviselő, mellyel kiléptetné a NATO-ból az Egyesült Államokat.

Benyújtották a törvényjavaslatot: kiléptetnék Amerikát a NATO-ból – „Semmi szükség erre a hidegháborús maradványra”
Kiszivárgott a legújabb ukrajnai béketerv: ez sokaknak nem fog tetszeni - Trump állítólag Magyarország ellenállására is számít

Nyilvánosan közzétette David Ignatius neves amerikai külpolitikai újságíró, mit tud amerikai és ukrán forrásokból az ukrajnai háborút lezárni hivatott béketerv jelenlegi komponenseiről.

Kiszivárgott a legújabb ukrajnai béketerv: ez sokaknak nem fog tetszeni - Trump állítólag Magyarország ellenállására is számít
Teljesítené Zelenszkij Putyin egyik legnagyobb kérését, de Moszkva máris elégedetlenkedik

Tegnap kijelentette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy hajlandó lenne akár háborús időbene is választásokat tartani Ukrajnában, Moszkva máris arról kezdett el kommunikálni, hogy bármi lesz, ennek az eredményét nem fogadják majd el.

Teljesítené Zelenszkij Putyin egyik legnagyobb kérését, de Moszkva máris elégedetlenkedik
Ukrán jelentés

Megérkezett az ukrán katonai vezérkar reggeli jelentése: 177 szárazföldi ütközetet vívtak az oroszokkal egy nap alatt, a harcok epicentruma továbbra is Pokrovszk és térsége.

Bejelentette Ukrajna: sikeres ellentámadásba kezdtek, kitolják az oroszokat Pokrovszkból

Ukrajna katonái elkezdték visszafoglalni Pokrovszkot, a városban november óta 13 négyzetkilométernyi területet szereztek vissza – állítja Olekszandr Szirszkij, az ukrán haderő főparancsnoka a Kyiv Independent cikke szerint.

Bejelentette Ukrajna: sikeres ellentámadásba kezdtek, kitolják az oroszokat Pokrovszkból
Megtámadták Moszkvát: órákon át dolgoztak a védelmi erők – Nem kímélték az orosz fővárost

Ma reggel több ukrán drónt is lelőtt az orosz légvédelem Moszkva körül – erről Szergej Szobjanin, a város polgármestere számolt be a TASZSZ szerint.

Megtámadták Moszkvát: órákon át dolgoztak a védelmi erők – Nem kímélték az orosz fővárost
Kimondta Zelenszkij: Ukrajna lényegében feladja egyik legfontosabb háborús célját

Ukrajna nem fogja tudni visszaszerezni a Krímet, mivel nem elég erős a hadserege és nem kap a katonai művelethez megfelelő támogatást – mondta tegnap este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Kimondta Zelenszkij: Ukrajna lényegében feladja egyik legfontosabb háborús célját
Visszavonulót fújt az ukrán hadsereg, Zelenszkij kész teljesíteni Trump követelését - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: John Moore/Getty Images

