Visszavonulót fújt az ukrán hadsereg, Moszkva folyamatos támadás alatt - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

A déli órákban újabb ukrán UAV-t lőtt le a moszkvai légvédelem: az orosz fővárost hajnalban, reggel, délelőtt is folyamatosan támadták az ukrán drónerők.

A nap folyamán a polgármester eddig legalább hét pilóta nélküli repülőgép lelövését jelentette.

(TASZSZ nyomán)