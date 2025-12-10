  • Megjelenítés
Visszavonulót fújt az ukrán hadsereg, Zelenszkij kész teljesíteni Trump követelését - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap kijelentette: készen áll választásokat tartani, ha ehhez segítséget kap szövetségeseitől. Pokrovszk térségében elkezdett az ukrán haderő visszavonulni "előnyösebb pozíciókba," de a város feladását továbbra is tagadják. Az orosz katonák közben Liman és Huljajpole kapuit döngetik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
Bejelentette Ukrajna: sikeres ellentámadásba kezdtek, kitolják az oroszokat Pokrovszkból

Ukrajna katonái elkezdték visszafoglalni Pokrovszkot, a városban november óta 13 négyzetkilométernyi területet szereztek vissza – állítja Olekszandr Szirszkij, az ukrán haderő főparancsnoka a Kyiv Independent cikke szerint.

Megtámadták Moszkvát: órákon át dolgoztak a védelmi erők – Nem kímélték az orosz fővárost

Ma reggel több ukrán drónt is lelőtt az orosz légvédelem Moszkva körül – erről Szergej Szobjanin, a város polgármestere számolt be a TASZSZ szerint.

Kimondta Zelenszkij: Ukrajna lényegében feladja egyik legfontosabb háborús célját

Ukrajna nem fogja tudni visszaszerezni a Krímet, mivel nem elég erős a hadserege és nem kap a katonai művelethez megfelelő támogatást – mondta tegnap este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: John Moore/Getty Images

