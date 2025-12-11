Amerika megelégelte a legnagyobb rivális fenyegetését: felszálltak a nukleáris bombázók

Továbbra sem csitul a helyzet a Távol-Keleten, miután Japán és Kína súlyos diplomáciai válságba sodródott egymással. A vitát Takaicsi Szanae japán miniszterelnök kijelentése okozta, mivel kimondta, hogy Tokió valószínűleg katonailag is beavatkozna, ha Peking megtámadná Tajvant. Az Egyesült Államok eddig látványosan igyekezte kivonni magát a konfliktusból, ám mostanra a helyzet megváltozott.

Az Egyesült Államok nukleáris bombázói szerdán japán vadászgépek kíséretében repültek át a Japán-tenger felett

– jelentette be Tokió.

Az erőfitogtatás célja egyértelműen az volt, hogy ezzel válaszoljanak a nyugatiak Kína és Oroszország közös akciójára, amikor Tu-95-ös stratégiai bombázók tűntek fel a szigetország közelében. A védelmi minisztérium közlemény szerint a két ország „megerősítette határozott szándékát, hogy megakadályozzon minden olyan egyoldalú kísérletet, amely erőszakkal kívánja megváltoztatni a status quo-t, és megerősítette az önvédelmi erők (SDF) és az amerikai erők készenléti állapotát”.

A repülés során két amerikai B-52-es bombázó társaságában három F-15-ös és három F-35-ös japán vadászgép tűnt fel, amit komoly elrettentésnek szántak. Egy nappal korábban Washington kritizálta Kína tevékenységét, mivel szerintük

ez „nem kedvez a regionális békének és stabilitásnak”, valamint kifejezte, hogy „megingathatatlan” a szövetsége Japánnal.

