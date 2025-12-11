Hamarosan teljesen eltűnhet egy ország a Föld színéről – Megindultak az első menekülők

Tuvalu mintegy 11 ezer fős lakosságának több mint egyharmada igényelt klímavízumot az Ausztráliával két éve megkötött megállapodás keretében. Az éves kvóta 280 fő, hogy megelőzzék az agyelszívást a kis szigetországból.

Az első beutazók között van Tuvalu első női targoncavezetője, egy fogorvos, valamint egy lelkész is, aki a több ezer kilométerre költöző honfitársai lelki gondozását tekinti küldetésének.

Tuvalu az emelkedő tengerszint miatt a klímaváltozás által leginkább veszélyeztetett országok közé tartozik.

A Csendes-óceánon, Ausztrália és Hawaii között elszórtan fekvő, alacsony korallzátonyok láncolatából áll.

A főszigeten, Funafutin a szárazföld sok helyen alig szélesebb az útnál. A családok nádtetős házakban élnek, a gyerekek pedig helyhiány miatt a repülőtéri kifutópályán fociznak. A NASA tudósai szerint 2050-re a napi árapály Funafuti területének felét elönti majd. Itt él a lakosság mintegy hatvan százaléka, sokan mindössze húsz méter széles földsávon. A prognózis egyméteres tengerszint-emelkedéssel számol, de a legrosszabb forgatókönyv szerint ez akár a duplája is lehet, ami a fősziget kilencven százalékát víz alá temetné.

Feleti Teo tuvalui miniszterelnök a múlt hónapban meglátogatta a Melbourne egyik külvárosában, Meltonban élő tuvalui közösséget, és hangsúlyozta, milyen fontos, hogy a kivándorlók megőrizzék kulturális kötelékeiket és szoros kapcsolatukat hazájukkal.

Ausztrália külön támogató szolgáltatásokat hoz létre, hogy segítse a tuvalui családok beilleszkedését Melbourne-ben, Adelaide-ben és Queensland államban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images