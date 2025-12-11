  • Megjelenítés
Hamarosan teljesen eltűnhet egy ország a Föld színéről – Megindultak az első menekülők
Portfolio
Megérkeztek Ausztráliába az első klímamenekültek a csendes-óceáni Tuvalu szigetországból, amely évtizedeken belül teljesen alámerülhet a Csendes-óceánba a klímaváltozás okozta vízszintemelkedés miatt – írja a Reuters.

Tuvalu mintegy 11 ezer fős lakosságának több mint egyharmada igényelt klímavízumot az Ausztráliával két éve megkötött megállapodás keretében. Az éves kvóta 280 fő, hogy megelőzzék az agyelszívást a kis szigetországból.

Az első beutazók között van Tuvalu első női targoncavezetője, egy fogorvos, valamint egy lelkész is, aki a több ezer kilométerre költöző honfitársai lelki gondozását tekinti küldetésének.

Tuvalu az emelkedő tengerszint miatt a klímaváltozás által leginkább veszélyeztetett országok közé tartozik.

A Csendes-óceánon, Ausztrália és Hawaii között elszórtan fekvő, alacsony korallzátonyok láncolatából áll.

A főszigeten, Funafutin a szárazföld sok helyen alig szélesebb az útnál. A családok nádtetős házakban élnek, a gyerekek pedig helyhiány miatt a repülőtéri kifutópályán fociznak. A NASA tudósai szerint 2050-re a napi árapály Funafuti területének felét elönti majd. Itt él a lakosság mintegy hatvan százaléka, sokan mindössze húsz méter széles földsávon. A prognózis egyméteres tengerszint-emelkedéssel számol, de a legrosszabb forgatókönyv szerint ez akár a duplája is lehet, ami a fősziget kilencven százalékát víz alá temetné.

Feleti Teo tuvalui miniszterelnök a múlt hónapban meglátogatta a Melbourne egyik külvárosában, Meltonban élő tuvalui közösséget, és hangsúlyozta, milyen fontos, hogy a kivándorlók megőrizzék kulturális kötelékeiket és szoros kapcsolatukat hazájukkal.

Ausztrália külön támogató szolgáltatásokat hoz létre, hogy segítse a tuvalui családok beilleszkedését Melbourne-ben, Adelaide-ben és Queensland államban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

