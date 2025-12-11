  • Megjelenítés
Kiderült az igazság: semmi nem volt igaz a lelőtt F-35-ösökről szóló jelentésben - Nyíltan beismerték a hazugságot
Kiderült az igazság: semmi nem volt igaz a lelőtt F-35-ösökről szóló jelentésben - Nyíltan beismerték a hazugságot

Portfolio
Az iráni állami műsorszolgáltató vezetője nyíltan elismerte, hogy hazudtak az izraeli F-35-ös vadászbombázók lelövéséről a nyári Irán-Izrael háború során - írta meg a Jerusalem Post.

Pejman Dzsabali, az Iráni Műsorszolgáltató Vállalat (IRIB) vezetője kedden beismerte, hogy a nyári Izrael-Irán háború során

állítólagosan lelőtt két izraeli F-35-ös vadászgépről szóló katonai jelentések hamisak voltak.

A beismerést a Shahid Beheshti Egyetemen tartott hallgatói fórumon tette, melyről először az iráni félhivatalos Mehr hírügynökség számolt be.

Dzsabali a téves jelentésekkel kapcsolatban elmagyarázta, hogy az IRIB nem közvetlenül figyelte a történteket vagy a védelmi rendszereket, hanem az iráni katonai tisztviselők által szolgáltatott hamis információkra támaszkodott.

Ott voltunk az égen, hogy tanúi legyünk a vadászgép lezuhanásának? Vagy ott álltunk a védelmi rendszer mellett? Valaki a katonai tisztviselők közül tájékoztatott minket, majd végül rájöttek, hogy az információ nem volt hiteles, és más hírt adtak nekünk"

- mondta.

A médiatisztviselőknek nem szabadna hitelességüket más intézmények és szervezetek hitelességétől függővé tenniük"

- tette hozzá a médiavezető, aki szerint az eset károsította az állami hírszolgáltató hitelességét.

Ettől függetlenül hozzátette: Irán keményen ellenállt Izraelnek és szerinte rakétabázisokat és más katonai támaszpontokat is leromboltak a zsidó állam területén, sőt, még az informatikai rendszerüket is bedöntötték.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

