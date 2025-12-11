Kiderült az igazság: semmi nem volt igaz a lelőtt F-35-ösökről szóló jelentésben - Nyíltan beismerték a hazugságot

Pejman Dzsabali, az Iráni Műsorszolgáltató Vállalat (IRIB) vezetője kedden beismerte, hogy a nyári Izrael-Irán háború során
állítólagosan lelőtt két izraeli F-35-ös vadászgépről szóló katonai jelentések hamisak voltak.
A beismerést a Shahid Beheshti Egyetemen tartott hallgatói fórumon tette, melyről először az iráni félhivatalos Mehr hírügynökség számolt be.
Dzsabali a téves jelentésekkel kapcsolatban elmagyarázta, hogy az IRIB nem közvetlenül figyelte a történteket vagy a védelmi rendszereket, hanem az iráni katonai tisztviselők által szolgáltatott hamis információkra támaszkodott.
Ott voltunk az égen, hogy tanúi legyünk a vadászgép lezuhanásának? Vagy ott álltunk a védelmi rendszer mellett? Valaki a katonai tisztviselők közül tájékoztatott minket, majd végül rájöttek, hogy az információ nem volt hiteles, és más hírt adtak nekünk"
- mondta.
A médiatisztviselőknek nem szabadna hitelességüket más intézmények és szervezetek hitelességétől függővé tenniük"
- tette hozzá a médiavezető, aki szerint az eset károsította az állami hírszolgáltató hitelességét.
Ettől függetlenül hozzátette: Irán keményen ellenállt Izraelnek és szerinte rakétabázisokat és más katonai támaszpontokat is leromboltak a zsidó állam területén, sőt, még az informatikai rendszerüket is bedöntötték.
Címlapkép forrása: Wikimedia Commons
Kimondta a NATO vezetője: mi vagyunk Oroszország következő célpontja!
"Itt az idő a cselekvésre."
Rászólt Brüsszel Ukrajnára: azonnali változást követelnek
Van itt bőven tennivaló.
Az Airbnb-t tiltó rendelet felfüggesztését kéri, adóemelést javasol az apartmankiadók egyesülete
Az ebből származó bevételből pedig a kollégiumi férőhelyek bővítését indítványozza.
Zelenszkij bejelentette: az ukrán nép fog dönteni a Donbasz sorsáról - népszavazás vagy választás jöhet
Nem fogják a területeket szó nélkül átadni Oroszországnak.
Hamarosan teljesen eltűnhet egy ország a Föld színéről – Megindultak az első menekülők
Évente 280-an vándorolnak majd át Ausztráliába.
Orosz zászló lobog a legendás T-34-es fölött, Putyin megkapta a győzelmi jelentést – Elesett a donyecki védőbástya?
Az oroszok hatalmas győzelemről beszélnek.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Ezek Magyarország legjobb piaci lakáshitelei decemberben
A lakáspiac Otthon Start lázban ég, de nem szabad megfeledkezni a sima, piaci lakáshitelekről sem. A Bankmonitor összeszedték hol lehet a legkedvezőbb feltételekkel piaci lakáshitelt igényleni a
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
Véget ér az adóparadicsom-korszak? - Omán bejelentette az SZJA bevezetését
A reform teherkímélő módon teremt stabil állami bevételt, és hosszú távon Omán gazdasági ellenálló képességét erősíti.
Mondd el őszintén a véleményed az After Hoursról és a HOLDBLOG-ról!
Plusz egy év, plusz egy évnyi HOLD After Hours és HOLDBLOG. És plusz egy kérdőív, már hagyomány, hogy minden év végén megkérdezzük a hallgatókat és... The post Mondd el őszintén a vélem
Ha ezt az öreg Jock a Dallasban tudta volna...
A Dallas című sorozat még mindig elég ismert a teljes vállalkozói generációban ahhoz, hogy merítsünk belőle. A sorozat kiindulópontja már önmagában üzenet: a családi cég,... The post Ha e
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
A dollárválság mítosza: miért nem rendült meg a dollár iránti bizalom?
A 2025 első félévében látványosan gyengülő dollár valóban a globális bizalom megrendülését jelzi, vagy inkább átmeneti piaci folyamatok eredménye? A gyengülő árfolyam, úgy tűnik, nem.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.
Itt a vörös riasztás! Lenyomják a ChatGPT-t?
Újra nyílt az AI-háború.
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!