Kimondta a NATO vezetője: mi vagyunk Oroszország következő célpontja!
MTI
A NATO-tagországoknak fokozniuk kell a védelmi erőfeszítéseiket, hogy megelőzzenek egy Oroszország által indított háborút, amely "olyan mérvű lehet, mint amilyet nagyapáink és dédapáink voltak kénytelenek elviselni" - hangoztatta Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Berlinben Friedrich Merz német kancellárral tartott találkozóján. "Mi vagyunk Oroszország következő célpontja" - vélekedett.

Úgy vélte, a katonai szövetségben "túl sokan nem érzik" Oroszország fenyegetésének sürgető voltát Európában. Nekik szerinte gyorsan fokozniuk kell a védelmi kiadásokat és a katonai célú termelést, hogy megakadályozzanak egy olyan háborút, amelyhez foghatót csak a korábbi nemzedékek tapasztaltak meg.

Mi vagyunk Oroszország következő célpontja. Attól tartok, hogy túl sokan csendesen önelégültek. Túl sokan nem érzik a sürgősséget. S túl sokan hiszik, hogy az idő a mi oldalunkon áll. Nem így van. Most van itt az idő a cselekvésre"

- fogalmazott Rutte.

A konfliktus a kapunknál van. Oroszország visszahozta a háborút Európába. És nekünk fel kell készülnünk"

- tette hozzá.

Szerinte Oroszország öt éven belül kész lehet katonai erőt alkalmazni a NATO-val szemben.

Közös sajtótájékoztatójukon Merz az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia közzététele nyomán abszolút priortásnak nevezte a NATO európai oszlopának erősítését.

Fontosabb, mint valaha, most ezt az Európát a nyomás alatt is összetartani, és elejét venni annak, hogy semmi és senki se oszthassa meg. Olyan egyesült, erős Európára van szükségünk, mint még soha"

- jelentette ki Merz.

Kiemelte, hogy minden erejével egy egyesült és erős Európai Unióért akar kiállni.

Ez azt jelenti, hogy ahol a retorikán túl, saját érdekeinket szem előtt tartva együttműködhetünk az Egyesült Államokkal, ott természetesen ezt folytatni fogjuk"

- mondta Merz. Ez különösen érvényes - hívta fel a figyelmet - az ukrajnai béke elérése érdekében végzett intenzív munkára és a NATO jövőjének alakítására.

Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája, amelyet a múlt héten láthattunk, megerősít minket abban, hogy jó úton járunk"

- húzta alá.

Merz újságírói kérdésre válaszolva szót ejtett arról is, hogy az Egyesült Államok a tervek szerint jövőre megkezdi a nagyobb hatótávolságú fegyverek telepítését Németországban.

Jelenleg nincs okom kételkedni a NATO-szövetség keretében az Egyesült Államokkal kötött megállapodásokban"

- mondta.

