Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki

Az orosz állami TASZSZ hírügynökség szerint mára virradóra újabb drónt lőtt le az orosz légvédelem a főváros felett, ezzel

összesen 32 UAV-t semlegesítettek az éjszaka folyamán.

A védelmi minisztérium légvédelme lelőtte a Moszkvát megtámadó drónt. A katasztrófavédelem dolgozik a becsapódás helyszínén

- közölte Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester. Az RBC-Ukraine arról ír, hogy

az egész Moszkvai régióban vörös szintű riasztást léptettek érvénybe.

Áldozatokról vagy jelentősebb károkról egyelőre nem érkezett információ.

A Kyiv Indepedent szerint Szobjanyin kedd késő este kezdett dróntámadásokról beszámolni, majd folyamatosan frissítette a lelőtt eszközök számát. A Shot nevű orosz Telegram-csatorna robbanásokról közölt jelentést Moszkva több külvárosi kerületéből.

A Vnukovói, a Domogyedovói, a Seremetyjevói és a Zsukovszkiji nemzetközi repülőtereken ideiglenes korlátozásokat vezettek be. A repülőterek 27 induló és ugyanennyi érkező járatot töröltek.

