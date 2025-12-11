  • Megjelenítés
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Globál

Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki

Portfolio
Ukrajna nagyszabású dróntámadást indított Moszkva ellen - közölte Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester az ukrán Kyiv Independent tudósítása szerint.

Az orosz állami TASZSZ hírügynökség szerint mára virradóra újabb drónt lőtt le az orosz légvédelem a főváros felett, ezzel

összesen 32 UAV-t semlegesítettek az éjszaka folyamán.

A védelmi minisztérium légvédelme lelőtte a Moszkvát megtámadó drónt. A katasztrófavédelem dolgozik a becsapódás helyszínén

- közölte Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester. Az RBC-Ukraine arról ír, hogy

Még több Globál

Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön

A vesztébe rohan Zelenszkij, ha beadja a derekát Trumpnak? – Európai békecsúcs jöhet, de úgy tűnik, van egy feltétel

Van elfekvőben 1 millió dollárja? A Trump Aranykártyával tárt karokkal várja Amerika a tehetős bevándorlókat

az egész Moszkvai régióban vörös szintű riasztást léptettek érvénybe.

Áldozatokról vagy jelentősebb károkról egyelőre nem érkezett információ.

A Kyiv Indepedent szerint Szobjanyin kedd késő este kezdett dróntámadásokról beszámolni, majd folyamatosan frissítette a lelőtt eszközök számát. A Shot nevű orosz Telegram-csatorna robbanásokról közölt jelentést Moszkva több külvárosi kerületéből.

A Vnukovói, a Domogyedovói, a Seremetyjevói és a Zsukovszkiji nemzetközi repülőtereken ideiglenes korlátozásokat vezettek be. A repülőterek 27 induló és ugyanennyi érkező járatot töröltek.

Kapcsolódó cikkünk

Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Címlapkép forrása: MTI

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt a hét legfontosabb döntése, reagál a forint és a dollár
Kamatot vágott a Fed, lendületet kaptak az amerikai tőzsdék
Hatalmas erősítést kaphat hamarosan Ukrajna: az összes MiG-29-es vadászgépét átadná egy európai ország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility