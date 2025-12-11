Mérföldkő az úton, ami az ukrajnai béke felé vezethet: Kijev átadta a saját tervét Washingtonnak

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban arról beszélt: a végéhez közeledik annak a 20 pontos béketervnek a véglegesítése, amely rögzíti a háború lezárásának paramétereit.

Az ABC News szerint a módosított tervezet "új ötleteket" tartalmaz a területi kérdésekről és a zaporizzsjai atomerőmű feletti ellenőrzésről.

Az amerikai és ukrán delegációk a mai nap folyamán valószínűleg online konzultálnak, de

a fő téma nem a béketerv módosított pontjai lesznek, hanem a biztonsági garanciák.

Nem új verzióról van szó, ugyanaz a húsz pont, csak néhányat átgondoltunk

- fogalmazott az ukrán tisztviselő. Hozzátette, hogy jelenleg három dokumentum van az asztalon: az alapdokumentum, a biztonsági garanciákról szóló anyag, valamint a gazdasági és újjáépítési terv.

Zelenszkij a közösségi oldalain közölte: mára tárgyalást tervez a "tettre készek" koalíciójával is, azaz az Ukrajnát támogató, főként európai országokkal.

