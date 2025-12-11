  • Megjelenítés
Mérföldkő az úton, ami az ukrajnai béke felé vezethet: Kijev átadta a saját tervét Washingtonnak
Globál

Mérföldkő az úton, ami az ukrajnai béke felé vezethet: Kijev átadta a saját tervét Washingtonnak

Portfolio
Egy, a béketárgyalásokhoz közel álló ukrán tisztviselő az ABC News-nak elmondta, hogy Ukrajna átadta az Egyesült Államoknak a módosított javaslatait.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban arról beszélt: a végéhez közeledik annak a 20 pontos béketervnek a véglegesítése, amely rögzíti a háború lezárásának paramétereit.

Az ABC News szerint a módosított tervezet "új ötleteket" tartalmaz a területi kérdésekről és a zaporizzsjai atomerőmű feletti ellenőrzésről.

Az amerikai és ukrán delegációk a mai nap folyamán valószínűleg online konzultálnak, de

a fő téma nem a béketerv módosított pontjai lesznek, hanem a biztonsági garanciák.

Még több Globál

Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Olyan csapást mért Ukrajna Oroszországra, amilyet még soha: a 900 kilométeres távolság sem jelentett akadályt

Kiszivárgott Donald Trump titkos terve: második Jaltától tartanak – Így osztanák fel Ukrajnát?

Nem új verzióról van szó, ugyanaz a húsz pont, csak néhányat átgondoltunk

- fogalmazott az ukrán tisztviselő. Hozzátette, hogy jelenleg három dokumentum van az asztalon: az alapdokumentum, a biztonsági garanciákról szóló anyag, valamint a gazdasági és újjáépítési terv.

Zelenszkij a közösségi oldalain közölte: mára tárgyalást tervez a "tettre készek" koalíciójával is, azaz az Ukrajnát támogató, főként európai országokkal.

Kapcsolódó cikkünk

Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kin Cheung

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Hirtelen fordult a forint: magyar specifikus okok állnak a háttérben
Visszavonulót fújt az ukrán hadsereg, Moszkva folyamatos támadás alatt - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility