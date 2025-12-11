Olyan csapást mért Ukrajna Oroszországra, amilyet még soha: a 900 kilométeres távolság sem jelentett akadályt

Az SZBU Alfa Különleges Műveleti Központjának nagy hatótávolságú drónjai a Lukoil–Nyizsnyevolzsszknyeft tulajdonában lévő Filanovszkij olajkitermelő platformot találták el, amely mintegy 900 kilométerre fekszik az orosz-ukrán frontvonaltól.

Ukrainian Forces for the first time, struck Lukoil offshore oil fields in the Caspian Sea with long-range drones, located over 905km from the frontline pic.twitter.com/UqgqttDnIe https://t.co/UqgqttDnIe — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) December 11, 2025

az ukránok legalább négy becsapódást jegyeztek fel, és állításuk szerint több mint húsz kút olaj-, illetve gázkitermelését kellett leállítani.

A Filanovszkij-mező az egyik legnagyobb feltárt lelőhely Oroszországban, valamint a Kaszpi-tenger orosz szektorában. Készleteit mintegy 129 millió tonna olajra és 30 milliárd köbméter gázra becsülik. A kitermelt nyersanyagot a Kaszpi Csővezeték Konzorciumon (CPC) keresztül exportálják.

Az egyik SZBU-s forrás közölte: folytatják a sikeres különleges műveleteiket az orosz olaj- és gázszektor ellen, miközben folyamatosan bővíti ezek földrajzi hatókörét. A biztonsági forrás úgy fogalmazott, ez emlékeztető Oroszország számára, hogy a háborús gépezetet kiszolgáló valamennyi vállalat jogszerű célpontnak minősül, bárhol is legyen.

Az SZBU, az ukrán különleges műveleti erők, a katonai hírszerzés és a határőrszolgálat összehangolt akciói együttesen Oroszország olajfinomító kapacitásának mintegy 20 százalékát iktatták ki az RBC-Ukraine szerint.

Nemrégiben az SZBU drónjai csapást mértek az Ukrajnától mintegy 1400 kilométerre fekvő orszki olajfinomítóra, valamint egy Csuvas Köztársaságban található olajszivattyú-állomásra is.

