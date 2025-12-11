  • Megjelenítés
Orosz zászló lobog a legendás T-34-es fölött, Putyin megkapta a győzelmi jelentést – Elesett a donyecki védőbástya?
Globál

Orosz zászló lobog a legendás T-34-es fölött, Putyin megkapta a győzelmi jelentést – Elesett a donyecki védőbástya?

Portfolio
Bejelentést tett Sziverszk elfoglalásáról Vlagyimir Putyin orosz elnöknek Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök, miután orosz katonák kitűzték a városban található T-34-es emlékműre az orosz zászlót. Ukrajna tagadja, hogy Sziverszk elesett volna, de a helyzet nem nevezhető rózsásnak.

Szeverszk városát felszabadítottuk”

– ezt mondta Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök Vlagyimir Putyin orosz elnöknek ma délután egy videókonferencián.

Az elnök ezután a „különleges művelet” (Ukrajna elleni invázió) eredményeiről beszélt, a katonákat méltatta. Ezután meghallgatta Szergej Medvgyev jelentését, aki az orosz déli műveleti körzet parancsnokságát vezeteti.

Medvegyev azt mondta: Sziverszk elfoglalása után az orosz hadsereg Szlavjanszk (Szlovjanszk) felé fog masírozni. Elhangzott az is, hogy szerinte Kosztyantynivka 45%-át elfoglalta már az orosz haderő, valamint átkeltek a Gajcsur folyón.

A jelentés azután történt meg, hogy két fontos helyre is kitűzték az orosz katonák a nemzeti lobogójukat: felhúzták az orosz trikolort a város keleti részében található, második világháborús T-34-es emlékműre és egy északnyugati csücsökben található alagútrendszer bejáratához is.

Ukrajna tagadja, hogy a város elesett volna.

Ukrán bloggerek, OSINT-elemzők szerint Sziverszk nyugati részében még mindig kitart a védelem, a zászlók kitűzése szerintük nem jelenti azt, hogy az oroszok tartósan megszerezték, megtartanák ezeket a pozíciókat. Arról beszélnek: a zászlókat kis méretű, védelmen átszivárgott orosz csapatok tűzték ki, megsemmisítésük folyamatban van.

Sziverszk az egyik utolsó donyecki erődváros, melyet Ukrajna tart ellenőrzése alatt: a település lényegében 2014 óta a frontvonalon van, ezért jelentős erőfeszítést tettek az ukránok a település védelmének megerősítésébe. A város a 2022-ben kezdődött orosz invázió kezdete óta lényegében folyamatosan tűz alatt áll.

Címlapkép forrása: Vincenzo Circosta/Anadolu via Getty Images

