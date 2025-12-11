  • Megjelenítés
Példátlanul súlyos támadás érte Moszkvát: megmagyarázták az oroszok, hogy játszották ki az ukránok a védelmi rendszert
Példátlanul súlyos támadás érte Moszkvát: megmagyarázták az oroszok, hogy játszották ki az ukránok a védelmi rendszert

Ma reggel, délelőtt az orosz légvédelem több tucat ukrán drónt lőtt le Moszkva térségében, a helyi hatóságok összesen több mint 41 ukrán UAV támadását hárították el a főváros körül hivatalos adatok szerint. Orosz szakértők elmagyarázták az MK.ru-nak, mi az oka annak, hogy ilyen sok UAV át tudott hatolni a határ menti védelmi rendszereken.

A mai nap átfogó támadás érte Oroszországot: 287 ellenséges drónt lőtt le a nap folyamán a légvédelem, ebből több mint 40-et Moszkva térségében. A főváros reptereit lezárták, a légi forgalmat átirányították Szentpétervárra.

Vlagyimir Popov orosz légierő-tábornagy azt mondta a lapnak: szerinte

a drónok zömét, 80-85%-át Oroszország területén belülről indították.

Az Ukrajnából indított drónok maximum Brjanszk, Szmolenszk régióig érnek el, de nem tovább. A többi drónt a saját területünkről indították, belülről. Képzeljék csak el, milyen sok alvó sejtet és szabotőrt küldtek ide az ukrán titkosszolgálatok. Most őket hasznosítják”

– mondta Popov.

Ukrajna egyébként rendelkezik olyan drónokkal, amelyek 1500 kilométeres hatótávolságon működnek, az orosz médiában nyilatkozó szakértők ezekről a fegyverekről jellemzően nem tesznek említést.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

