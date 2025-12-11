Teljesen megbénult egy európai ország: egyetlen javaslat verte ki a biztosítékot

Megbénította csütörtökön Portugáliát az országban a munkaügyi reformok elleni tiltakozásul a helyi szakszervezetek által meghirdetett általános sztrájk, a több mint egy évtizede nem tapasztalt mértékű munkabeszüntetés következtében leállt a vasúti forgalom, légi járatok százait törölték és iskolákat zártak be.

A kisebbségben kormányzó, jobbközép portugál kormány szerint a munka törvénykönyve száznál is több cikkelyének módosítása a termelékenység javítását és a gazdasági növekedést szolgálja. Ugyanakkor szakszervezetek szerint a kormány a munkáltatói oldal javára gyengítené a munkavállalói jogokat, dacára annak, hogy a gazdaság erős és alacsony a munkanélküliség.

A vonatkozó törvényjavaslatot, amelyet még nem terjesztettek be a parlamentbe, a várakozások szerint a jobboldali Chega párt támogatásával elfogadják majd.

A munkaügyi reformok közé tartozik a kis- és középvállalkozásoknál a jogos indokkal történő elbocsátások megkönnyítése és a munkakiszervezés korlátozásának feloldása.

A vitatott intézkedések közé tartozik a szoptató anyák rugalmas munkavégzési jogának két évre történő korlátozása is.

A sztrájkkal párhuzamosan, csütörtökön tüntetést is tartottak a parlament épülete előtt, Lisszabon központjában.

A hatóságok által előírt minimális szolgáltatási követelmények miatt néhány tömegközlekedési eszköz működött, de Lisszabon utcái érzékelhetően csendesebbek voltak. A kórházak ugyan nyitva maradtak, de a legtöbb műtétet és a rendelést elhalasztották, mivel az ápolószemélyzet is sztrájkolt.

A szakszervezetek több nagyvállalatnál is fennakadásokat jelentettek, köztük a Volkswagen Autoeuropa gyára körüli autóipari központban, Lisszabon közelében.

A legnagyobb szakszervezetek, a CGTP és az UGT által meghirdetett egynapos akció az első általános sztrájk volt 2013 júniusa óta, amikor Portugáliára szigorú megszorító intézkedéseket – bérek csökkentését és adók emelését – róttak ki egy nemzetközi mentőcsomag keretében.

Címlapkép forrása: Georg Moritz/picture alliance via Getty Images