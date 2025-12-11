Titkos béketervet kapott Donald Trump elnök: ez mentheti meg a Donbaszt a teljes orosz megszállástól?

Európa saját béketervet készített az ukrajnai háború lezárására, ezt el is küldték nemrég Donald Trump amerikai elnök csapatának – jelentette be Friedrich Merz német kancellár.

A német vezető arról is beszélt, hogy a hétvégén várhatóan tárgyalni fognak majd a béketervről az amerikaiakkal, jövő héten pedig újabb egyeztetés lesz majd Berlinben.

Merz, Trump, illetve Emmanuel Macron francia államfő és Keir Starmer brit kormányfő nemrég telefonon is egyeztettek a béketeremtés lehetőségeiről, bár ekkor az európai béketerv még nem érkezett meg az USA-ba.

Az európai béketerv részleteiről Merz nem osztott meg konkrétumokat, csak annyit mondott, hogy

olyan „területi engedményeket” tartalmaz, melyek Ukrajna számára is elfogadhatók.

Nem mondta el, ez konkrétan mit jelent.

Címlapkép forrása: Scott Peterson/Getty Images