  • Megjelenítés
Titkos béketervet kapott Donald Trump elnök: ez mentheti meg a Donbaszt a teljes orosz megszállástól?
Globál

Titkos béketervet kapott Donald Trump elnök: ez mentheti meg a Donbaszt a teljes orosz megszállástól?

Portfolio
Európa saját béketervet készített az ukrajnai háború lezárására, ezt el is küldték nemrég Donald Trump amerikai elnök csapatának – jelentette be Friedrich Merz német kancellár.

A német vezető arról is beszélt, hogy a hétvégén várhatóan tárgyalni fognak majd a béketervről az amerikaiakkal, jövő héten pedig újabb egyeztetés lesz majd Berlinben.

Merz, Trump, illetve Emmanuel Macron francia államfő és Keir Starmer brit kormányfő nemrég telefonon is egyeztettek a béketeremtés lehetőségeiről, bár ekkor az európai béketerv még nem érkezett meg az USA-ba.

Az európai béketerv részleteiről Merz nem osztott meg konkrétumokat, csak annyit mondott, hogy

olyan „területi engedményeket” tartalmaz, melyek Ukrajna számára is elfogadhatók.

Még több Globál

Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Mérföldkő az úton, ami az ukrajnai béke felé vezethet: Kijev átadta a saját tervét Washingtonnak

Olyan csapást mért Ukrajna Oroszországra, amilyet még soha: a 900 kilométeres távolság sem jelentett akadályt

Nem mondta el, ez konkrétan mit jelent.

Kapcsolódó cikkünk

Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Címlapkép forrása: Scott Peterson/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Hirtelen fordult a forint: magyar specifikus okok állnak a háttérben
Visszavonulót fújt az ukrán hadsereg, Moszkva folyamatos támadás alatt - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility