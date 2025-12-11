Visszaüzent Magyarország szomszédja Trumpnak: „semmilyen körülmények között nem tűrjük”

Stocker a „belügyekbe való beavatkozási kísérleteket a leghatározottabban visszautasítja”, és „semmilyen körülmények között nem tűri” azokat.
Az osztrák kancellár szerint bár az Egyesült Államok stratégiai partner és Ausztria második legnagyobb kereskedelmi partnere, ugyanakkor
mint szuverén állam Ausztria maga határoz politikájáról, kizárólag az osztrák emberek akaratából.
Az alpesi ország 1995-ben, harminc éve csatlakozott az Európai Unióhoz, erre utalva Stocker megerősítette hazája elkötelezettségét a közösséghez.
Erős, megbízható és konstruktív partnere vagyunk és maradunk az Európai Uniónak
– fogalmazott.
Az osztrák kancellár szerint Trump támadása „új ébresztőt” jelent Európa számára.
Európában minden eddiginél jobban a saját kezünkbe kell vennünk biztonságunkat, és be kell fektetnünk a védelmünkbe, erősítenünk kell versenyképességünket és csökkentenünk kell a függőségeket
– fogalmazott Stöcker.
Ausztria azért merülhetett fel az amerikai külpolitikában lehetséges EU-szkeptikus partnerként – már ha valós a kiszivárgott anyag –, mivel hagyományosan semleges ország – nem tagja a NATO-nak –, történelmileg jó viszonyt ápol Moszkvával, illetve a legnépszerűbb párt az országban jelenleg az Osztrák Szabadságpárt (ÖVP), amely erőteljesen EU-szkeptikus és oroszbarát. Az osztrák kormánykoalíció ugyanakkor EU-barát, centrista pártokból áll: a konzervatív Osztrák Néppártból (ÖVP), az Osztrák Szociáldemokrata Pártból (SPÖ), illetve a liberális NEOS-ból.
Címlapkép forrása: Eva Manhart/picture alliance via Getty Images
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.
Ikonikus karakterek érkeznek a ChatGPT-be
A Walt Disney egymilliárd dollárt fektet be az OpenAI-ba.
Új pénzügyi játékszabályokat sürget az amerikai pénzügyminiszter
Inkább lazítana, mint szigorítana a bankok szabályozásán Scott Bessent.
Írás, olvasás? Egy vadiúj készség tanítása ugyanilyen fontos lenne Európa szerint
Az okostelefonok iskolai betiltását is támogatná a többség.
45 százalékkal többet érhet ez a részvény - Érdemes most beszállni?
Magyarországon is jól ismert cégről van szó.
Kedvezményes jegyekkel és izgalmas konferenciákkal rajtol a Portfolio 2026-os rendezvényszezonja
Elő a naptárakkal: mutatjuk az első félév eseményeit!
Bejelentette az EKB a bankok tőkekövetelményeire vonatkozó egyszerűsítő javaslatait
Összevonnának bizonyos követelményeket, változnának a stressztesztek is.
AI-forradalom: ezek a feltörekvő piacok lehetnek a következő nagy nyertesek
Pálfi Zoltánt, a Fidelity International portfóliómenedzserét kérdeztük.
Ezek Magyarország legjobb piaci lakáshitelei decemberben
A lakáspiac Otthon Start lázban ég, de nem szabad megfeledkezni a sima, piaci lakáshitelekről sem. A Bankmonitor összeszedték hol lehet a legkedvezőbb feltételekkel piaci lakáshitelt igényleni a
Véget ér az adóparadicsom-korszak? - Omán bejelentette az SZJA bevezetését
A reform teherkímélő módon teremt stabil állami bevételt, és hosszú távon Omán gazdasági ellenálló képességét erősíti.
Mondd el őszintén a véleményed az After Hoursról és a HOLDBLOG-ról!
Plusz egy év, plusz egy évnyi HOLD After Hours és HOLDBLOG. És plusz egy kérdőív, már hagyomány, hogy minden év végén megkérdezzük a hallgatókat és... The post Mondd el őszintén a vélem
Ha ezt az öreg Jock a Dallasban tudta volna...
A Dallas című sorozat még mindig elég ismert a teljes vállalkozói generációban ahhoz, hogy merítsünk belőle. A sorozat kiindulópontja már önmagában üzenet: a családi cég,... The post Ha e
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
A dollárválság mítosza: miért nem rendült meg a dollár iránti bizalom?
A 2025 első félévében látványosan gyengülő dollár valóban a globális bizalom megrendülését jelzi, vagy inkább átmeneti piaci folyamatok eredménye? A gyengülő árfolyam, úgy tűnik, nem.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.
Itt a vörös riasztás! Lenyomják a ChatGPT-t?
Újra nyílt az AI-háború.
Indulhat a nagy roham az ingyenpénzért – 40 ezer család érintett
Mire lehet elég a 2,5 millió forint?