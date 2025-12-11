Visszaüzent Magyarország szomszédja Trumpnak: „semmilyen körülmények között nem tűrjük”

Stocker a „belügyekbe való beavatkozási kísérleteket a leghatározottabban visszautasítja”, és „semmilyen körülmények között nem tűri” azokat.

Az osztrák kancellár szerint bár az Egyesült Államok stratégiai partner és Ausztria második legnagyobb kereskedelmi partnere, ugyanakkor

mint szuverén állam Ausztria maga határoz politikájáról, kizárólag az osztrák emberek akaratából.

Az alpesi ország 1995-ben, harminc éve csatlakozott az Európai Unióhoz, erre utalva Stocker megerősítette hazája elkötelezettségét a közösséghez.

Erős, megbízható és konstruktív partnere vagyunk és maradunk az Európai Uniónak

– fogalmazott.

Az osztrák kancellár szerint Trump támadása „új ébresztőt” jelent Európa számára.

Európában minden eddiginél jobban a saját kezünkbe kell vennünk biztonságunkat, és be kell fektetnünk a védelmünkbe, erősítenünk kell versenyképességünket és csökkentenünk kell a függőségeket

– fogalmazott Stöcker.

Ausztria azért merülhetett fel az amerikai külpolitikában lehetséges EU-szkeptikus partnerként – már ha valós a kiszivárgott anyag –, mivel hagyományosan semleges ország – nem tagja a NATO-nak –, történelmileg jó viszonyt ápol Moszkvával, illetve a legnépszerűbb párt az országban jelenleg az Osztrák Szabadságpárt (ÖVP), amely erőteljesen EU-szkeptikus és oroszbarát. Az osztrák kormánykoalíció ugyanakkor EU-barát, centrista pártokból áll: a konzervatív Osztrák Néppártból (ÖVP), az Osztrák Szociáldemokrata Pártból (SPÖ), illetve a liberális NEOS-ból.

Címlapkép forrása: Eva Manhart/picture alliance via Getty Images