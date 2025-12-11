  • Megjelenítés
Visszaüzent Magyarország szomszédja Trumpnak: „semmilyen körülmények között nem tűrjük”
Globál

Visszaüzent Magyarország szomszédja Trumpnak: „semmilyen körülmények között nem tűrjük”

Portfolio
Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia egy Defense One által ismertetett titkos verziója szerint az Egyesült Államok Olaszországgal, Magyarországgal, Lengyelországgal és Ausztriával szorosabb együttműködést szorgalmaz, hogy eltávolítsák őket az Európai Uniótól. Christian Stocker osztrák kancellár a német Bild napilapnak reagált a kiszivárgott anyagra.

Stocker a „belügyekbe való beavatkozási kísérleteket a leghatározottabban visszautasítja”, és „semmilyen körülmények között nem tűri” azokat.

Az osztrák kancellár szerint bár az Egyesült Államok stratégiai partner és Ausztria második legnagyobb kereskedelmi partnere, ugyanakkor

mint szuverén állam Ausztria maga határoz politikájáról, kizárólag az osztrák emberek akaratából.

Az alpesi ország 1995-ben, harminc éve csatlakozott az Európai Unióhoz, erre utalva Stocker megerősítette hazája elkötelezettségét a közösséghez.

Még több Globál

Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Orosz zászló lobog a legendás T-34-es fölött, Putyin megkapta a győzelmi jelentést – Elesett a donyecki védőbástya?

Titkos béketervet kapott Donald Trump elnök: ez mentheti meg a Donbaszt a teljes orosz megszállástól?

Erős, megbízható és konstruktív partnere vagyunk és maradunk az Európai Uniónak

– fogalmazott.

Az osztrák kancellár szerint Trump támadása „új ébresztőt” jelent Európa számára.

Európában minden eddiginél jobban a saját kezünkbe kell vennünk biztonságunkat, és be kell fektetnünk a védelmünkbe, erősítenünk kell versenyképességünket és csökkentenünk kell a függőségeket

– fogalmazott Stöcker.

Ausztria azért merülhetett fel az amerikai külpolitikában lehetséges EU-szkeptikus partnerként – már ha valós a kiszivárgott anyag –, mivel hagyományosan semleges ország – nem tagja a NATO-nak –, történelmileg jó viszonyt ápol Moszkvával, illetve a legnépszerűbb párt az országban jelenleg az Osztrák Szabadságpárt (ÖVP), amely erőteljesen EU-szkeptikus és oroszbarát. Az osztrák kormánykoalíció ugyanakkor EU-barát, centrista pártokból áll: a konzervatív Osztrák Néppártból (ÖVP), az Osztrák Szociáldemokrata Pártból (SPÖ), illetve a liberális NEOS-ból.

Kapcsolódó cikkünk

Kiszivárgott: Trump szétrobbantaná az EU-t, Magyarországnak is szerepet szán

Címlapkép forrása: Eva Manhart/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Hirtelen fordult a forint: magyar specifikus okok állnak a háttérben
Visszavonulót fújt az ukrán hadsereg, Moszkva folyamatos támadás alatt - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility