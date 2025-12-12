  • Megjelenítés
Akkora botrány robbant az olasz hírszerzésben, hogy még Leó pápa is felszólalt
Globál

Akkora botrány robbant az olasz hírszerzésben, hogy még Leó pápa is felszólalt

Portfolio
Leó pápa pénteken arra szólította fel az olasz titkosszolgálatokat, hogy tartózkodjanak a közéleti szereplők és újságírók lejáratásától, mert a bizalmas információkkal való visszaélés a demokráciát és a közbizalmat egyaránt aláássa - írja a Reuters.

Leó pápa pénteken figyelmeztette az olasz hírszerző szolgálatokat, hogy

ne éljenek vissza a birtokukban lévő bizalmas információkkal politikusok vagy újságírók hiteltelenítése céljából,

mert az ilyen gyakorlat súlyosan rombolja a demokráciát és megingatja a közbizalmat.

A felszólítás különösen időszerű: az olasz biztonsági szolgálatok az utóbbi időben több megfigyelési botrány miatt kerültek reflektorfénybe. A vádak szerint kémszoftverekkel törték fel újságírók és emberi jogi aktivisták telefonjait.

Még több Globál

Megdöbbentő döntésre derült fény: Amerika lekapcsolta a titkos segítséget, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá

Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Megszólalt a háború lezárásáról Zelenszkij

Az olasz hírszerzés centenáriumi ünnepségén a pápa méltatta a szolgálat nemzetbiztonsági szerepét, ugyanakkor leszögezte: munkájukat a jognak és az etikának kell vezérelnie.

Szigorúan ügyelni kell arra, hogy a bizalmas információkat ne használják politikusok, újságírók vagy más civil szereplők megfélemlítésére, manipulálására, zsarolására vagy lejáratására

– mondta Leó pápa. Hozzátette, hogy a hírszerzőknek ellen kell állniuk a szakmájukkal járó kísértéseknek.

Az olasz parlament idén hozta nyilvánosságra, hogy

a kormány izraeli gyártmányú kémszoftverrel több személy telefonját is feltörte.

Az érintettek között volt Luca Casarini és Giuseppe Caccia, a Földközi-tengeren menekülteket mentő Mediterranea Saving Humans alapítói. A szervezet munkáját Leó pápa elődje, Ferenc pápa is támogatta, és rendszeresen tartotta a kapcsolatot Casarinivel.

Az egyházfő a digitális kor kihívásaira is kitért, hangsúlyozva a jogi és etikai garanciák fontosságát, valamint az álhírek és az online manipuláció elleni éberség szükségességét.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Franco Origlia/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Megszületett a tankok legrosszabb rémálma: sikeresen tesztelték a Nemyx-rendszert
Szupertitkos jelentés szivárgott ki: megsemmisülhet Amerika USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozója egy összecsapásban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility