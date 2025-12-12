Akkora botrány robbant az olasz hírszerzésben, hogy még Leó pápa is felszólalt

Leó pápa pénteken arra szólította fel az olasz titkosszolgálatokat, hogy tartózkodjanak a közéleti szereplők és újságírók lejáratásától, mert a bizalmas információkkal való visszaélés a demokráciát és a közbizalmat egyaránt aláássa - írja a Reuters.

A felszólítás különösen időszerű: az olasz biztonsági szolgálatok az utóbbi időben több megfigyelési botrány miatt kerültek reflektorfénybe. A vádak szerint kémszoftverekkel törték fel újságírók és emberi jogi aktivisták telefonjait.

Az olasz hírszerzés centenáriumi ünnepségén a pápa méltatta a szolgálat nemzetbiztonsági szerepét, ugyanakkor leszögezte: munkájukat a jognak és az etikának kell vezérelnie.

Szigorúan ügyelni kell arra, hogy a bizalmas információkat ne használják politikusok, újságírók vagy más civil szereplők megfélemlítésére, manipulálására, zsarolására vagy lejáratására

– mondta Leó pápa. Hozzátette, hogy a hírszerzőknek ellen kell állniuk a szakmájukkal járó kísértéseknek.

Az olasz parlament idén hozta nyilvánosságra, hogy

a kormány izraeli gyártmányú kémszoftverrel több személy telefonját is feltörte.

Az érintettek között volt Luca Casarini és Giuseppe Caccia, a Földközi-tengeren menekülteket mentő Mediterranea Saving Humans alapítói. A szervezet munkáját Leó pápa elődje, Ferenc pápa is támogatta, és rendszeresen tartotta a kapcsolatot Casarinivel.

Az egyházfő a digitális kor kihívásaira is kitért, hangsúlyozva a jogi és etikai garanciák fontosságát, valamint az álhírek és az online manipuláció elleni éberség szükségességét.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Franco Origlia/Getty Images