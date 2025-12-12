Állítólag hatalmas ellentámadást kezdtek az ukránok: szétverték az oroszokat Kupjanszknál, teljesen elvágták a várost

Több ukrán forrás is beszámolt róla, hogy ma délelőtt hatalmas ellentámadás indult a harkivi Kupjanszk térségében: a 2-es számú nemzeti gárdista hadosztály vezetésével az ukránok elfoglalták az összes orosz kézen lévő utánpótlási útvonalat a várostól északra és bekerítették a településen tartózkodó orosz csapatokat.

Először a védelmi minisztériummal összeköttetésben lévő Deepstate OSINT-blog számolt be arról, hogy ukrán ellentámadás indult Kupjanszknál, majd az ukrán mainstream médiában is megjelent a hír.

The AFU has successfully blocked Russian forces in Kupyansk and cleared the entire northwest outskirts of the city following a sustained operation. After establishing a blocking line, Ukrainian units quickly secured Radkivka and Kindrashivka and brought Holubivka under fire… pic.twitter.com/zOp0EoNFGN https://t.co/zOp0EoNFGN — NOELREPORTS (@NOELreports) December 12, 2025

A Kijev oldaláról jövő információk szerint a 2-es számú nemzeti gárdista hadosztály és a Kupjanszk műveleti csoport nyugati irányból oldalba kapta az orosz állásokat,

gyorsan visszavették Mirnyét, Radkivkát és Kindrasivkát, majd visszafoglalták az összes útvonalat Kupjanszktól északra, egészen az Oszkil folyó partjáig.

A műveleti csoport ezzel lényegében bekerítette a Kupjanszkban tartózkodó orosz alakulatokat - már ha igaz a hír.

Orosz és / vagy független oldalról nem jött még megerősítés az eseményekről. Az oroszbarát Military Summary OSINT-blogon „vitatott” területként kezdték el jelölni Kupjanszk déli külvárosát és Radkivka nyugati részét – ezek szerintük orosz kézen voltak egészen mostanáig. Az Oszkilig azonban (még?) nem jutottak el az ukrán csapatok.

Felvételek nem jelentek még meg az állítólagos kupjanszki offenzíváról, így érdemes ezeket a híreket fenntartásokkal kezelni.

Kupjanszk az egyik első város volt, melyet Oroszország elfoglalt a 2022-es invázió elején, 2022 őszén az ukrán haderő kiűzte a településről az oroszokat, a külvárost 2025-ben érték megint el az orosz támadók. Vlagyimir Putyin orosz elnök nagyjából egy hónapja jelentette be, hogy Kupjanszkot megint teljesen elfoglalták.

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images