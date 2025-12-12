  • Megjelenítés
Állítólag hatalmas ellentámadást kezdtek az ukránok: szétverték az oroszokat Kupjanszknál, teljesen elvágták a várost
Globál

Állítólag hatalmas ellentámadást kezdtek az ukránok: szétverték az oroszokat Kupjanszknál, teljesen elvágták a várost

Portfolio
Több ukrán forrás is beszámolt róla, hogy ma délelőtt hatalmas ellentámadás indult a harkivi Kupjanszk térségében: a 2-es számú nemzeti gárdista hadosztály vezetésével az ukránok elfoglalták az összes orosz kézen lévő utánpótlási útvonalat a várostól északra és bekerítették a településen tartózkodó orosz csapatokat.

Először a védelmi minisztériummal összeköttetésben lévő Deepstate OSINT-blog számolt be arról, hogy ukrán ellentámadás indult Kupjanszknál, majd az ukrán mainstream médiában is megjelent a hír.

A Kijev oldaláról jövő információk szerint a 2-es számú nemzeti gárdista hadosztály és a Kupjanszk műveleti csoport nyugati irányból oldalba kapta az orosz állásokat,

gyorsan visszavették Mirnyét, Radkivkát és Kindrasivkát, majd visszafoglalták az összes útvonalat Kupjanszktól északra, egészen az Oszkil folyó partjáig.

Még több Globál

Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Reagáltak az oroszok a legújabb béketervre: „ez egész egyszerűen abszurd, ennek köze nincs a valósághoz”

Máris itt a nagy csavar: Kijev tagadja a béketervet, mégsem hagynák el a Donbaszt

A műveleti csoport ezzel lényegében bekerítette a Kupjanszkban tartózkodó orosz alakulatokat - már ha igaz a hír.

Orosz és / vagy független oldalról nem jött még megerősítés az eseményekről. Az oroszbarát Military Summary OSINT-blogon „vitatott” területként kezdték el jelölni Kupjanszk déli külvárosát és Radkivka nyugati részét – ezek szerintük orosz kézen voltak egészen mostanáig. Az Oszkilig azonban (még?) nem jutottak el az ukrán csapatok.

Felvételek nem jelentek még meg az állítólagos kupjanszki offenzíváról, így érdemes ezeket a híreket fenntartásokkal kezelni.

Kupjanszk az egyik első város volt, melyet Oroszország elfoglalt a 2022-es invázió elején, 2022 őszén az ukrán haderő kiűzte a településről az oroszokat, a külvárost 2025-ben érték megint el az orosz támadók. Vlagyimir Putyin orosz elnök nagyjából egy hónapja jelentette be, hogy Kupjanszkot megint teljesen elfoglalták.

Kapcsolódó cikkünk

Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Futószalagon gyártják Moszkvának az ukrajnai háború egyik legjobb vadászgépét: rohamosan nő a flotta
Kiderült az igazság: semmi nem volt igaz a lelőtt F-35-ösökről szóló jelentésben - Nyíltan beismerték a hazugságot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility